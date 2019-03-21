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Лоза о прощальном туре «Ленинграда»: Найдутся новые матершинники 

News.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Российский музыкант Юрий Лоза высказался о решении лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова прекратить творческую деятельность.
По мнению Лозы, уход со сцены только обрадует представителей шоу-бизнеса, которые хотят такой же славы как у него.
Спрашиваю музыкантов — сколько музыки в его композициях? Ноль. А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола. Счастья полные штаны!, — заявил музыкант в беседе с НСН, отметив, что место Шнурова будет занято другими матершинниками.
В завершении своей речи Лоза призвал поменять отношение к культуре в целом.
Ранее News.ru писал о том, том что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур команды в 2019 году станет последним. Об этом он в стихотворной форме написал в своём Instagram. Причины такого решения музыкант объясняет просто: ему надоел такой режим работы.
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