Лоза о прощальном туре «Ленинграда»: Найдутся новые матершинники

По мнению Лозы, уход со сцены только обрадует представителей шоу-бизнеса, которые хотят такой же славы как у него.

Спрашиваю музыкантов — сколько музыки в его композициях? Ноль. А что тогда там есть? Мат есть, прикол, ржака. Может помочиться на первый ряд, может раздеться догола. Счастья полные штаны!, — заявил музыкант в беседе с НСН, отметив, что место Шнурова будет занято другими матершинниками.

В завершении своей речи Лоза призвал поменять отношение к культуре в целом.

Ранее News.ru писал о том, том что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур команды в 2019 году станет последним. Об этом он в стихотворной форме написал в своём Instagram. Причины такого решения музыкант объясняет просто: ему надоел такой режим работы.