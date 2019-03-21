В Москве избили и ограбили актера из сериала «Универ»

Накануне стало известно о том, что исполнитель эпизодических ролей в сериалах «Универ. Новая общага» и «След», Владимир Лавров попал в неприятную историю. В его квартиру ворвались двое неизвестных мужчин, избили артиста и вынесли ценные вещи.

По информации правоохранителей, с которыми удалось пообщаться журналистам издания «СтарХит» , добычей преступников стали два айфона, банковские карты, пара научных часов, а также золотые серьги и кулон с ангелом. Общий ущерб, нанесенный Лаврову, оценивается примерно в полмиллиона рублей.

К счастью, преступление было раскрыто, что называется, «по горячим следам». Злоумышленников, которых, как выяснилось позже, было трое, удалось вычислить по номеру «Лады Приоры». В настоящее время все они задержаны, им грозит наказание за разбой. Самого же актера осмотрели медики и диагностировали у него только ссадины и ушибы.