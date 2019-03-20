Собчак сравнила себя с лошадью

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак сравнила себя с лошадью. Об этом она завила в шоу "Осторожно, Собчак", выпуск которого был опубликован на ее канале на YouTube.

Уточняется, что Собчак призналась, что работает как лошадь.

"Я всю жизнь то в президенты, то с интервью, то…как лошадь… [работаю] всю жизнь", — заявила Собчак.

Собчак отметила, что у нее есть Bentley GT "пятилетней давности", подчеркнув, что для достижения всего этого ей приходилось много работать.

Ранее сообщалось, что Собчак раскрыла свой заработок.