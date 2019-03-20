Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак сравнила себя с лошадью 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Alexander Zemlianichenko/AP
Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак сравнила себя с лошадью. Об этом она завила в шоу "Осторожно, Собчак", выпуск которого был опубликован на ее канале на YouTube.
Уточняется, что Собчак призналась, что работает как лошадь.
"Я всю жизнь то в президенты, то с интервью, то…как лошадь… [работаю] всю жизнь", — заявила Собчак.
Собчак отметила, что у нее есть Bentley GT "пятилетней давности", подчеркнув, что для достижения всего этого ей приходилось много работать.
Ранее сообщалось, что Собчак раскрыла свой заработок.
Газета.Ru: последние новости
Родные запретили съемку на похоронах Началовой Резко ухудшилось здоровье госпитализированной Елены Берковой Панин назвал Россию "грязной", а потом удалил пост
Шоу-бизнес , Ксения Собчак
Читайте также
Видео
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?
Шоу-бизнес Статьи
Прогулявшийся по Третьяковке голый мужчина попал на видео
Происшествия
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение