Началову поражал ее талант: Алдонин не взял дочь-вундеркинда

Бывший муж Юлии Началовой Евгений Алдонин отказался брать в свою семью 12-летнюю дочь от брака с певицей. Девочка переедет к бабушке и дедушке по материнской линии, которые постараются помочь ей пережить боль утраты. К счастью, ребенку будет чем заняться: она уделяет время учебе в школе с углубленным курсом иностранных языков, а также спорту, балету, игре на фортепиано и активному чтению книг.

После смерти известной певицы Юлии Началовой не утихают обсуждения по поводу судьбы ее 12-летней дочери, которая теперь осталась одна. Еще больше масла в огонь подлила новость о том, что ребенок не будет жить со своим родным отцом — бывшим футболистом Евгением Алдониным, у которого уже есть новая семья с молодой женой и двухлетним сыном.

19 марта стало известно, что девочка переедет к бабушке и дедушке по материнской линии — композитору Виктору Началову и его супруге Таисии.

Хочется верить, что подросток сможет адаптироваться к жизни в новом окружении и постепенно придет в себя после трагедии.

Стоит отметить, что дочь популярной артистки является развитой не по годам. Сама Началова даже признавалась, что «поражена» филологическими способностями ребенка.

«Она просто грандиозно пишет сочинения уже в пятом классе — я точно так не писала, хотя всегда училась отлично, — рассказывала певица порталу WomanHit.ru. — Использует какие-то сумасшедшие обороты речи, очень много читает. Видно, что она уже из другого поколения детей, которые растут очень способными».

Началова отмечала, что ее дочь даже не нужно принуждать к выполнению домашнего задания или еще каким-либо рутинным обязанностям — девочка всегда все делает самостоятельно и без напоминаний. Певица даже считала, что в этом ей стоило бы поучиться у своего ребенка.

«Если она за что-то берется, то все доделывает до конца, а мне в середине процесса становится неинтересно, и я переключаюсь на что-нибудь. Причем она доделывает, даже если это занимает день, два или три. Любая книжка, поделка… Она работает на результат», — рассказывала Началова.

Видя явную тягу ребенка к знаниям, артистка отдала его в школу с углубленным изучением иностранных языков. Также в этом учебном заведении оказалась возможность записать чадо в специальный музыкальный класс, где он мог бы дополнительно практиковаться в игре на инструментах. Конечно, Началова не смогла проигнорировать такую опцию и отправила дочь в эту группу.

«У нее есть какое-то творческое начало, и оно явно — в мать, — с гордостью говорила певица. — Дочь участвует в конкурсе по исполнению произведений на фортепиано.

Помимо музыкальной одаренности от матери, девочка еще и унаследовала страсть к спорту, — очевидно, от отца.

«У нее гораздо ближе отношения со спортом, чем у меня, — рассказывала Началова. — Думаю, генетически ей легче даются какие-то вещи. Она еще занимается балетом, съездила даже на конкурс в Барселону, где заняла первое место!»

В общем, сложнее выяснить, чем не занимается юная наследница Началовой и Алдонина, чем занимается.

Певица признавала, что из-за такого плотного графика свободного времени у подростка практически не остается.

Однако девочка не чувствовала себя несчастной из-за большого количества активностей, поскольку грамотно распределяла силы.

«Она, конечно, очень загружена. Но в рамках ее возможностей. Я считаю, что у ребенка должно быть свободное время, но при этом чтобы не шататься без дела, а заниматься тем, что нравится. А ей нравится все творческое», — отмечала артистка.

При этом Началова подчеркивала, что не собирается настаивать на том, чтобы ее дочь обязательно шла в шоу-бизнес и пыталась стать звездой эстрады. Она была готова предоставить ребенку полную свободу в выборе дела жизни.

«Я готова помогать и как мама, и как творческий человек, — любую идею дочери поддерживать. Но она четко должна понимать: если она что-то выбирает, то должна трудиться. Надо делать либо очень хорошо, либо никак», — говорила певица.

На девочку также не оказывал негативного влияния тот факт, что ее родители являются публичными личностями, поскольку она привыкла к этому с раннего детства.

«Когда доча была маленькой и смотрела по телевизору футбольный матч, ее спрашивали: «Кто там?» Она отвечала: «Там папа». А потом начинался «Субботний вечер», который я вела с Колей Басковым.

И когда ее спрашивали, кто на экране, она отвечала: «Юля Началова». «А кто в кресле рядом?» — «А это мама», — вспоминала певица.

Теперь девочка будет проживать с родителями Началовой, которые уже смогли вырастить одну гармоничную и довольно успешную личность. Возможно, им удастся это снова.