Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Божена Рынска сообщила о визите Ксении Собчак 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Журналистка Божена Рынска сообщила, что у нее в гостях побывала российская телеведущая Ксения Собчак. Об этом Божена Рынска написала на своей странице в инстаграме.
"Зашла в гости Ксения Собчак", — написала Рынска.
В прошлом году Малашенко стал главой предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак. Сообщалось, что сообщалось, что Божена Рынска была шокирована решением ее гражданского мужа. 25 февраля Малашенко был найден мертвым в Испании.
Ранее сообщалось, что Собчак не дождались на похоронах супруга Божены Александра Малашенко.
Газета.Ru: последние новости
Родные запретили съемку на похоронах Началовой Панин назвал Россию "грязной", а потом удалил пост Собчак раскрыла свой заработок
Шоу-бизнес , Ксения Собчак
Читайте также
Видео
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?
Шоу-бизнес Статьи
Прогулявшийся по Третьяковке голый мужчина попал на видео
Происшествия
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение