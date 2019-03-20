Божена Рынска сообщила о визите Ксении Собчак

Журналистка Божена Рынска сообщила, что у нее в гостях побывала российская телеведущая Ксения Собчак . Об этом Божена Рынска написала на своей странице в инстаграме.

"Зашла в гости Ксения Собчак", — написала Рынска.

В прошлом году Малашенко стал главой предвыборного штаба телеведущей Ксении Собчак. Сообщалось, что сообщалось, что Божена Рынска была шокирована решением ее гражданского мужа. 25 февраля Малашенко был найден мертвым в Испании.

Ранее сообщалось, что Собчак не дождались на похоронах супруга Божены Александра Малашенко.