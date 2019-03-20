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Киркоров прокомментировал новый иск Маруани 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Певец Филипп Киркоров выразил мнение, что французского исполнителя Дидье Маруани, который подал против него новый иск, вновь поставят на место. Об этом российский певец заявил на званом ужине музыкальной премии Bravo.
"На моем пути много встречалось людей, которые хотели привлечь к себе внимание скандалом с Филиппом Киркоровым. Он уже один раз захотел, но его поставили на место, поставят еще раз", — приводит слова Киркорова РИА Новости.
18 марта Маруани подал иск о защите авторских прав к Киркорову и композитору Олегу Попкову на 272 миллиона рублей в Таганский суд столицы.
Сложившуюся ситуацию прокомментировал порталу Москва 24 адвокат Александр Добровинский. По его словам, Киркоров пока не обращался к нему. Однако адвокат готов взяться за это дело.
В 2016 году французский исполнитель также подавал иск о взыскании 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". По мнению француза, это переработка его композиции Symphonic Space Dream. Суд отклонил иск.
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Комментарии1
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Александр Добровинский , РИА Новости
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