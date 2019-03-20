Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?

Литве предложили запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу . По мнению представителей партии консерваторов, исполнитель связан с преступной группировкой, а его концерты угрожают национальной безопасности страны.

В Литве потребовали запретить въезд в страну российскому певцу Григорию Лепсу. С этим предложением к правительству обратились кандидат в президенты Ингрида Шимоните и члены партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас, передает Sputnik Литва.

Отмечается, что накануне Лепс выступил с концертом в балтийской республике, что возмутило парламентариев. По их утверждениям, Лепс связан с «преступными группами» и является «одним из любимых исполнителей русской мафии», о чем якобы пишет международная пресса.

«Лепса в международных СМИ называют одним из любимых исполнителей русской мафии. Подчеркиваю, это не исключение, в России много таких исполнителей», — приводит слова Ажубалиса издание.

В своем обращении представители партии ссылаются на американские СМИ, согласно которым в 2013 году США наложили финансовые санкции на заслуженного артиста России и запретили ему въезд в страну. Уточняется, что американская служба безопасности якобы сообщила СМИ, что Лепс входит в некую преступную группировку «Братский круг». По словам неназванных источников, в российском криминальном мире Лепс «выполнял курьерскую функцию» — переводил деньги различным людям от лидеров групп.

Сам музыкант не скрывал, что знаком с предполагаемым руководителем организации Владиславом Леонтьевым.

«Лет 30 знаю. Я даже не помню, как мы познакомились. Обыкновенный, нормальный человек, насколько я знаю. К нему нет никаких претензий ни по европейскому закону, ни по американскому, ни по русскому», — говорил Лепс в ходе одной из пресс-конференций. — Я общаюсь со своими друзьями не потому что у них существует какой-то статус, мне это даже не интересно. Чем они занимаются, я могу знать или подозревать, но я в это не полезу — это не мое».

Как писала Русская служба BBC , адвокат Лепса отмечал, что представители певца намеревались подать апелляцию на решение министерства финансов США . Тогда в сети появилась петиция с требованием снять с исполнителя санкции. По делу о группировке «Братский круг» Лепсу было отказано в визе в Великобританию, а мае 2018 года не пустили на гастроли в Израиль.

По словам Ажубалиса, властям Литвы необходимо обезопасить страну от посещения российских исполнителей, которые несут угрозу национальной безопасности государства. Также консерваторы предложили включить в «черный список» тех артистов, которые выражают активную поддержку внешней политике России, что, по их мнению, имеет отношение и к Лепсу.

В свою очередь директор музыканта Владимир Урюпин в комментарии ФАН подчеркнул, что ни он, ни Григорий Лепс ничего не слышали о предложении литовских консерваторов.

«Первый раз про это слышу. Это во-первых. Во-вторых, мы сейчас как раз находимся в Литве. И у нас нет никаких проблем. Все в порядке. Поэтому я не буду комментировать то, чего не знаю», — цитирует представителя Лепса издание.

Примечательно, что летом прошлого года подобные претензии у партии литовских консерваторов возникли к рэперу Тимати . По утверждениям депутатов, артист известен тесными связями с лидером России Владимиром Путиным . Так, Касчюнас ссылался на трек Тимати «Лучший друг», который он выпустил ко дню рождения Путина. Кроме того, рэпер выступил на концерте в честь годовщины Крыма к России.

Ранее парламентарии, в частности сам Касчюнас, просил МИД Литвы запретить въезд в страну другому популярному российскому артисту — Филиппу Киркорову . Причиной тому также стало выступление в Крыму. Кроме того, политик возмутился тем, что певец прибыл на избирательный участок в российское посольство в Вильнюсе на голосование во время выборов президента России.

Как передает издание, партия консерваторов известна своей крайней антироссийской позицией. Ранее ее представители предлагали узаконить снос мемориалов советским воинам, признать Коммунистическую партию Литвы «преступной организацией», а также предупреждать студентов литовских вузов о «российской агрессии».