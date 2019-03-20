Шнур — подкаблучник? Как его жена развалила «Ленинград»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем инстаграме опубликовал стихотворение, в котором объявил о том, что текущий тур коллектива станет последним. Однако музыкант не стал отвергать возможность того, что в будущем может вновь собрать группу. Новость о роспуске коллектива появилась на фоне сообщений о том, что новая супруга музыканта своим решением урезала зарплаты участникам его проекта.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем инстаграме опубликовал стихотворение, в котором объявил, что текущий тур коллектива станет прощальным.

В начале стихотворения он в иронической и нецензурной форме дал снисходительную оценку своему творчеству, однако подчеркнул, что никого не винит в его качестве, так как самостоятельно выбрал «этот стиль баснословного угара». Он отметил, что «жег, как мог шнура фитиль» как в эпоху популярности энергетического напитка «Ягуар», так и «во времена пост-спайса».

«Странно, но все жив нахал. // Дорн вопил, мол не стесняйся, // Не стесняясь, я бухал», — написал Шнуров.

Он также признался, что устал «все „иметь“ в предельном смысле» и пришел к выводу, что «раж уходит в тираже».

«Быть в витрине зоопарка, // Это та еще запарка; // Ряженым орангутаном, // Танцевать потешно танго, // Под свои стишки и песни, // А про выходной забудь. // Хочешь лопни, хочешь тресни, // Выдай людям что-нибудь», — пожаловался музыкант на свою нелегкую долю.

После этого он обратился сам к себе с вопросом — не имеет ли смысл бросить «к черту эту тему» и вместе концертной деятельности заняться собственной жизнью и «встроиться в систему».

Сорокапятилетний музыкант предположил, что «уже подрос» и обратил внимание на собственные «седины».

«Почесал свои седины. // Смерил жизнь самою ею. // Прожил я до середины, // Делал то, что я умею», — сообщил он своим подписчикам.

Он указал на то, что и середину считает условностью и «миром иллюзий», так как всех «растаможит» только могила. В случае, если ему это позволят силы, Шнуров пригрозил стать «самым старым из задир», почетным командиром и «предводителем безобразий» в таких жанрах как блюз, рейв, рок, полька и джаз.

Затем лидер «Ленинграда» вновь обратился к образам из мира обезьян и повторно пожаловался на то, что «скакать приматом» было для него «нелегким крестом».

«Я за всех ругался матом. // Бог не сдаст, свинья не съест», — написал Шнуров.

Говоря «между сложными вещами», о том, что тур его коллектива станет последним, музыкант все же сделал оговорку после слов «вот и сказочке конец».

«Этот тур будет прощальным, // Вот и сказочке конец. // Может быть, когда-нибудь, // Но нескоро», — сделал оговорку музыкант.

Шнуров пообещал, если его не достанут «в край», собрать «Ленинград» в будущем и попрощался с поклонниками.

«А пока, ну все, пока. // Мавр сделал свое дело, // Знаю я наверняка», — подытожил он.

Гитарист группы Дмитрий Гугучкин подтвердил телеканалу «360», что опубликованный Шнуровым текст написан им всерьез.

«Это не просто стихотворение. Это действительно так. Группа «Ленинград» в том виде, в каком она существовала до этого, перестанет существовать», — сказал Гугучкин.

В конце декабря источник в окружении «Ленинграда» рассказал в интервью сайту kp.ru о том, что новая супруга Шнурова поэтесса Ольга Абрамова стала проявлять серьезный интерес к финансовой стороне проекта своего мужа и потребовала урезать зарплаты музыкантам.

«Новая жена Шнура теперь, можно сказать, казначей «Ленинграда». Она вмешалась в систему его работы с группой и даже подвинула его директора. Теперь сама выдает коллективу зарплаты, всю финансовую часть взяла на себя», — сказал источник.

Бывший участник группы Стас Барецкий , в свою очередь, указал на то, что сам Шнуров всегда «был далек от финансовых вопросов».

Сергей Шнуров неоднократно ранее говорил о том, что не планирует всю жизнь заниматься концертной деятельности. Так, в интервью журналу «Медведь» в 2013 году он обратил внимание, что просил «пристрелить» его, если он продолжит выступать на сцене в возрасте 40 лет.

«Так долго люди не живут. Я не загадываю наперед. Я сказал еще лет 5 назад, что, если кто-нибудь меня увидит на сцене в 40 лет, пристрелите на…», — говорил он.

Правда, в интервью Samru он уточнял, что «уйти» и «пристрелите» для него «разные все-таки вещи».