Муж Ваенги рассказал о самочувствии заболевшей певицы

Российская эстрадная певица Елена Ваенга отменила свои концерты из-за болезни. Супруг певицы Роман Садырбаев рассказал о ее самочувствии. Об этом сообщил РИА ФАН.

Садырбаев заверил поклонников, что переживать не стоит. По его словам, это простая простуда, которая перегружает связки, поэтому концерты Ваенги будут перенесены.

«Если уточнять, то это вирус, который поражает трахеи, вследствие чего перегружаются связки, они приобретают совершенно ужасный вид, что не позволяет производить смыкание. А это в свою очередь делает пение невозможным физически», — объяснил он.

По словам мужа исполнительницы, на восстановление уйдет около 10 дней. Все зависит от интенсивности лечения.

«Нужно показаться квалифицированному врачу, потому что в туре таких не оказалось. Еще раз спешу успокоить поклонников, они не останутся без концертов, уже ведутся переговоры насчет переноса дат», — заверил Роман Садырбаев.

Ранее Елена Ваенга в соцсети Instagram оповестила поклонников о том, что заболела и в связи с этом переносятся концерты в Сызрани, Самаре, Волгограде и Саратове.