Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Муж Ваенги рассказал о самочувствии заболевшей певицы 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Российская эстрадная певица Елена Ваенга отменила свои концерты из-за болезни. Супруг певицы Роман Садырбаев рассказал о ее самочувствии. Об этом сообщил РИА ФАН.
Садырбаев заверил поклонников, что переживать не стоит. По его словам, это простая простуда, которая перегружает связки, поэтому концерты Ваенги будут перенесены.
«Если уточнять, то это вирус, который поражает трахеи, вследствие чего перегружаются связки, они приобретают совершенно ужасный вид, что не позволяет производить смыкание. А это в свою очередь делает пение невозможным физически», — объяснил он.
По словам мужа исполнительницы, на восстановление уйдет около 10 дней. Все зависит от интенсивности лечения.
«Нужно показаться квалифицированному врачу, потому что в туре таких не оказалось. Еще раз спешу успокоить поклонников, они не останутся без концертов, уже ведутся переговоры насчет переноса дат», — заверил Роман Садырбаев.
Ранее Елена Ваенга в соцсети Instagram оповестила поклонников о том, что заболела и в связи с этом переносятся концерты в Сызрани, Самаре, Волгограде и Саратове.
360tv.ru: последние новости
Стало известно, сколько зарабатывает Собчак Муж Ваенги рассказал о самочувствии заболевшей певицы Дробыш: Ваенга действительно заболела
Комментарии
Шоу-бизнес , Роман Садырбаев , Елена Ваенга
Читайте также
Видео
«Ликвидируем к вечеру»: Трамп сделал грозное заявление
Конфликты Армия
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Лепса не пустили в Литву: почему молчит Орбакайте?
Шоу-бизнес Статьи
Прогулявшийся по Третьяковке голый мужчина попал на видео
Происшествия
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение