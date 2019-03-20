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Выяснились подробности похорон Юлии Началовой 

Дни.ру 29 минут назад
Фото: ТАСС
По православному обычаю хоронить умерших принято на третий день после смерти. Но певице пришлось ждать упокоения почти неделю. Корреспондент "Дни.Ру" выяснил подробности предстоящей траурной церемонии.
С 1975 года на Троекуровском кладбище хоронят граждан, отмеченных государственными почетными званиями и наградами — политических деятелей, артистов. Этот престижный погост считает преемником Новодевичьего. Именно здесь покоятся актрисы Любовь Полищук и Наталия Гундарева, музыканты Александр Барыкин и Владимир Трошин, политики Геннадий Селезнев и Борис Немцов.
Свой последний приют обретет тут и умершая певица Юлия Началова. Она не была при жизни обласкана титулами, регалиями, званиями, но очень нравилась людям.
Многие из них откликнулись на призыв собрать средства для семьи, с которым в своем Instagram выступил Николай Басков. Он указал реквизиты карты отца певицы и призвал остерегаться мошенников. Мотивами выступления Баскова послужили разговоры о том, что родственникам выставили миллионный счет за организацию похорон. Впрочем те все опровергли и сообщили, что столичные власти пошли навстречу и помогли решить возникшие проблемы.
Прощание с Юлей состоится в траурном зале, но уже сегодня родные певицы опасаются, что он может не вместить всех желающих проститься с безвременно ушедшей исполнительницей. На панихиде ожидается бывший муж певицы — экс-футболист ЦСКА Евгений Алдонин, звезды эстрады и телевидения, которые дружили с работали с Началовой на разных проектах Не исключено, что приедет даже Алла Пугачева, которая одной из первых эмоционально высказалась о кончине артистки.
Похоронят, как ожидается, певицу в ее любимом платье, которое она считала своим счастливым. А в зале, очевидно, во время церемонии будут звучать песни в исполнении Юлии Началовой и мелькать кадры ее видеоклипов…
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти 38-летней певицы, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, наступившая из-за отека легких и мозга. Врачи решили ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал — Юлия Началова скончалась.
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Шоу-бизнес , Борис Немцов , Александр Барыкин , Николай Басков , Любовь Полищук , Юлия Началова , Евгений Алдонин , Владимир Трошин , Геннадий Селезнев , Алла Пугачева , Правительство Москвы
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