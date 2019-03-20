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Появились подробности предстоящих похорон Началовой 

Рамблер 8 часов назад
Певицу Юлию Началову похоронят 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве.
По информации «Московского комсомольца», Началову похоронят на 17-м участке кладбища — рядом с медиаменеджером Игорем Малашенко, которого проводили в последний путь 18 марта.
Прощание с Началовой начнется в ритуальном зале Троекуровского в 12 дня и продлится до 14 часов.
В ГУП «Ритуал» изданию сообщили, что родственники певицы запретили фото— и видеосъемку на похоронах и во время церемонии прощания.
«Дни.ру» пишут, что Началову похоронят в ее любимом платье, которое она считала счастливым. Прощание с певицей будет проходить под ее песни и кадры из видеоклипов.
На панихиду, как ожидается, придут звезды отечественной сцены — те, кто работал с Началовой в разные годы.
Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта в возрасте 38 лет. Певица скончалась в одной из московских клиник от остановки сердца, которую спровоцировал воспалительный процесс.
Комментарии25
Шоу-бизнес , Видео , Юлия Началова , Игорь Малашенко , Москва
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