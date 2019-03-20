Директор российского певца Владимир Урюпин ответил на предложение запретить музыканту посещать Литву. Об этом сообщает ФАН.
До этого с таким предложение к правительству обратились кандидат в президенты Ингрида Шимоните, а также члены партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы" Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас.
По словам директора певца, он ничего не слышал о такой идеи.
"Мы сейчас как раз находимся в Литве. И у нас нет никаких проблем. Все в порядке", — добавил Урюпин
Ранее сообщалось, что в Литве потребовали запретить Лепсу посещать страну.