Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Панин назвал Россию грязной и уголовной страной 

Рамблер + ещё 3 12 минут назад
Фото: @alexeypanin777
Актер Алексей Панин признался в ненависти к России. На своей странице в Instagram Панин назвал Россию «грязной, уголовной, гомофобной страной, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя».
«Конечно, есть небольшой процент населения, у которых есть мозг в голове, а не плавленный сырок, но, к сожалению, этот процент ничтожно мал», — считает артист.
Панин написал, что Россия — это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
По его мнению, Россия погрязла в нищете и коррупции, а остальные страны смотрят на россиян как на дикарей.
Панин также заявил, что в 1939 году СССР вместе с Гитлером захватил Польшу, разбомбил Финляндию и собирался было напасть на Германию, но не успел. Актер заявил, что в 1945 году СССР не освободил Европу, а оккупировал ее.
«Единственное наше достижение за последние 75 лет — это полет Гагарина в космос», — резюмировал Панин.
Через некоторое время запись была удалена.
Комментарии118
Шоу-бизнес , Алексей Панин
Читайте также
Видео
Появилось видео сражения Су-30 и Су-27 над Кубанью
Армия
«Новая жена Шнурова распустила „Ленинград“»
Шоу-бизнес Другое
Самолет «утонул в асфальте» во время экстремальной посадки
Происшествия
В Италии водитель поджёг автобус с детьми
Происшествия В мире
Зеленский сделал заявление об отказе от выборов
Украина В мире
Россияне разглядели «черную дыру» в небе
Наука и техника
Изнасилование в Якутске: решена судьба обвиняемых
Криминал Происшествия
Президент Грузии отказалась разговаривать на русском
Кавказ В мире
«Мне прилечь с Началовой?»: Борисова дважды вызвала неотложку
Шоу-бизнес Статьи
«Девочка переживает»: Алдонин отказался от дочери Началовой
Шоу-бизнес Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение