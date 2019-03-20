Панин назвал Россию грязной и уголовной страной

Актер Алексей Панин признался в ненависти к России . На своей странице в Instagram Панин назвал Россию «грязной, уголовной, гомофобной страной, в которой люди ненавидят друг друга и всех вокруг себя».

«Конечно, есть небольшой процент населения, у которых есть мозг в голове, а не плавленный сырок, но, к сожалению, этот процент ничтожно мал», — считает артист.

Панин написал, что Россия — это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.

По его мнению, Россия погрязла в нищете и коррупции, а остальные страны смотрят на россиян как на дикарей.

Панин также заявил, что в 1939 году СССР вместе с Гитлером захватил Польшу, разбомбил Финляндию и собирался было напасть на Германию, но не успел. Актер заявил, что в 1945 году СССР не освободил Европу, а оккупировал ее.

«Единственное наше достижение за последние 75 лет — это полет Гагарина в космос», — резюмировал Панин.

Через некоторое время запись была удалена.