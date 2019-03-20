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«Не допускал и мысли, что денег не будет»: звезда Comedy Таир Мамедов признался, что бедствовал в эмиграции 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: КП/РУКАВИЦЫН ОЛЕГ
Кажется, еще совсем недавно Таир Мамедов регулярно появлялся на телеэкранах страны. Шоумен успел стать звездой Comedy Club, поучаствовать в «Последнем герое», поработать ведущим шоу «12 злобных зрителей» и «Каникулы в Мексике», но в 2013 году закончил карьеру в России, уехав в США.
Накануне артист рассказал, что побудило его покинуть шоу-бизнес. В интервью Юрию Дудю Таир пояснил, что уход из «света прожекторов» медийного пространства — его сознательный выбор.
Во времена расцвета карьеры у шоумена было все: деньги, гастроли, девушки. Но затем он понял, что пора завести семью, причем сделать это в другой стране, где его больше устроит текущая политическая ситуация. Накопленные средства позволяли ему в одиночку жить а границей год или два, за это время Мамедов планировал обзавестись нужными знакомствами и начать работать.
Правда, семья у артиста появилась раньше, чем он успел встать на ноги: свою избранницу он встретил буквально через несколько дней после эмиграции. К тому же, его первый бизнес не задался. Когда деньги кончились, близкий к отчаянию шоумен был готов почти на любую работу, даже официантом или водителем такси, чтобы заплатить за квартиру и прокормить жену и ребенка.
«Раньше я всегда зарабатывал больше, чем тратил. Не допускал и мысли, что когда-то денег не будет. Начал одалживать деньги у друзей», — признается Мамедов в новом выпуске YouTube-шоу «вДудь», который снимался в Лос-Анджелесе.
В итоге дела наладились. Начал приносить доход один из проектов Таира, и теперь он готов отдавать долги. На родину бывший участник Comedy возвращаться не спешит, хотя и не исключает такой возможности.
«Чтобы это случилось, на меня должна подействовать какая-то непреодолимая сила, которая заставит меня вернуться жить в Россию. Но в реальности этого не произойдет», — не скрывает Таир Мамедов.
Звезда Comedy сильно изменился за годы жизни в США. Кадр видео YouTube-канала "вДудь" с участием Таира Мамедова
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Шоу-бизнес , Таир Мамедов , Мексика , США
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