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Друг Юлии Началовой раскрыл новые подробности смерти 

Russianshowbiz.info 4 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Егор Иващенко, известный телеведущий и близкий друг Юлии Началовой, прокомментировал новость о её смерти. По словам мужчины, певица предчувствовала кончину, о чём говорила только с близкими родственниками. Именно они знали, что Юлии пришлось бороться с онкологией.
На ранних стадиях у артистки диагностировали лимфому, к счастью, она смогла вовремя приступить к лечению и спустя время при помощи специалистов победила рак. Однако, химеотерапия, на которую певице пришлось решиться ради этой победы, по мнению Иващенко, сильно ударила по её иммунной системе.
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