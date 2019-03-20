Друг Юлии Началовой раскрыл новые подробности смерти

Егор Иващенко, известный телеведущий и близкий друг Юлии Началовой, прокомментировал новость о её смерти. По словам мужчины, певица предчувствовала кончину, о чём говорила только с близкими родственниками. Именно они знали, что Юлии пришлось бороться с онкологией.

На ранних стадиях у артистки диагностировали лимфому, к счастью, она смогла вовремя приступить к лечению и спустя время при помощи специалистов победила рак. Однако, химеотерапия, на которую певице пришлось решиться ради этой победы, по мнению Иващенко, сильно ударила по её иммунной системе.