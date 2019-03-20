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Собчак раскрыла свой ежемесячный доход 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
Ксения Собчак в эфире своего Youtube-шоу «Осторожно, Собчак» ответила на вопрос пранкера о среднемесячном заработке, пишет "Телепрограмма".
Героем нового выпуска «Осторожно, Собчак» стал популярный блогер Амиран Сарданов. Светская львица побывала у Сарданова в офисе и дома.
Собчак отметила, что Youtube-канал Сарданова «Дневник хача» сделал его по-настоящему богатым, ведь он носит на руке часы за 3 млн 200 тысяч рублей.
В офисе Сарданова Ксения встретилась с популярным пранкером Эдвардом Билом. Он является соведущим Амирана в «Шоу без названия».
Собчак вышла в свет с новым ухажером
Эдвард Бил известен тем, что разыгрывает людей, приставая к ним на улице с грубыми вопросами. Ксения Собчак решила передразнить один из его пранков и налетела на него с криками «Чи, да!» и бестактными вопросами. В том числе она спросила, сколько он зарабатывает. Эдвард Бил смутился и спросил в ответ, сколько зарабатывает Ксения.
«Где-то 3-4 миллиона рублей в месяц», — ответила она.
Пранкер заявил, что в 22 года зарабатывает столько же и объяснил, что стоимость рекламы ставок на спорт в «сторис» Instagram может доходить до 1,5 миллиона рублей.
Амиран Сарданов, в свою очередь, пообещал Собчак, что вскоре она сможет зарабатывать по 100 тысяч долларов за один выпуск своего Youtube-шоу.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак
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