Собчак раскрыла свой ежемесячный доход

Героем нового выпуска «Осторожно, Собчак» стал популярный блогер Амиран Сарданов. Светская львица побывала у Сарданова в офисе и дома.

Собчак отметила, что Youtube-канал Сарданова «Дневник хача» сделал его по-настоящему богатым, ведь он носит на руке часы за 3 млн 200 тысяч рублей.

В офисе Сарданова Ксения встретилась с популярным пранкером Эдвардом Билом. Он является соведущим Амирана в «Шоу без названия».

Эдвард Бил известен тем, что разыгрывает людей, приставая к ним на улице с грубыми вопросами. Ксения Собчак решила передразнить один из его пранков и налетела на него с криками «Чи, да!» и бестактными вопросами. В том числе она спросила, сколько он зарабатывает. Эдвард Бил смутился и спросил в ответ, сколько зарабатывает Ксения.

«Где-то 3-4 миллиона рублей в месяц», — ответила она.

Пранкер заявил, что в 22 года зарабатывает столько же и объяснил, что стоимость рекламы ставок на спорт в «сторис» Instagram может доходить до 1,5 миллиона рублей.

Амиран Сарданов, в свою очередь, пообещал Собчак, что вскоре она сможет зарабатывать по 100 тысяч долларов за один выпуск своего Youtube-шоу.