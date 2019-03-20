«Вот и сказочке конец»: Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что грядущий стадионный тур коллектива станет последним. При этом он не исключил, что однажды вновь соберёт музыкантов, чтобы выступить вместе. Примечательно, что в 2008 году он уже анонсировал распад «Ленинграда», однако тогда перерыв в творческой работе продлился недолго: в 2010-м группа возродилась и выпустила сразу несколько новых ярких клипов. Поклонники коллектива отмечают: «Ленинграда» в российском шоу-бизнесе будет не хватать. Впрочем, некоторые считают заявление Шнурова обыкновенным пиар-ходом.

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что в грядущий гастрольный тур станет для коллектива последним. Об этом лидер коллектива написал в своём Instagram.

«Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, — этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец», — в стихотворной манере признался музыкант.

Вместе с тем Шнуров не исключил, что «может быть, нескоро» вновь соберёт коллектив, но сейчас «мавр сделал своё дело».

Музыкант отметил, что уже 20 лет сочиняет музыку в стиле «баснословного угара», однако сейчас настало время «встроиться в систему».

«И пришёл к нехитрой мысли, — раж уходит в тираже», — заметил Шнуров.

Исходя из размещённой афиши, гастроли группы начнутся 4 июня в городе Калининград , после чего коллектив выступит в Москве . В июне музыканты также появятся на стадионах Нижнего Новгорода, Казани Самары . 6 июля 2019 года «Ленинград» даст концерт в Екатеринбурге , а спустя два месяца выступит в Волгограде и Ростове-на-Дону. Завершится турне в Санкт-Петербурге на концерте, который состоится 12 октября.

22 года на сцене

Группа «Ленинград» была основана 13 января 1997 года в Санкт-Петербурге. Практически с первых дней существования коллектива Сергей Шнуров выполнял в нём сразу несколько ролей: автора слов, композитора, бас-гитариста и вокалиста.

В 1999 году вышел первый альбом группы — «Пуля». В дальнейшем «Ленинград» выпустил несколько десятков альбомов, последним из которых стала пластинка под названием «Всякое».

Тексты песен «Ленинграда» посвящены бытовой тематике, в них поётся об употреблении алкоголя, нередко используется нецензурная лексика, что неоднократно вызывало критику со стороны российской общественности. По этой причине бывший мэр Москвы Юрий Лужков несколько раз запрещал выступления «Ленинграда» на крупных площадках города.

Песни «Ленинграда» часто входили в саундтреки к фильмам. Среди наиболее известных картин, где звучала музыка коллектива — «Бумер», «ДМБ-2», «День выборов», сериалы «Агентство НЛС» и «Реальные пацаны».

В конце 2008 года Шнуров объявил о распаде «Ленинграда» и образовании нового коллектива «Рубль». «Рубль» обзавёлся толпой поклонников, однако повторить успех «Ленинграда» не сумел.

В 2010 году «Ленинград» возобновил творческую деятельность: 20 сентября на Youtube появился первый за несколько лет видеоклип группы на песню «Сладкий сон». При этом вокальную часть композиции исполнял не Шнуров, а певица Юлия Коган . За несколько дней клип собрал множество просмотров. В том же году коллектив представил ещё два клипа: «Горький сон» и «Химкинский лес».

Песня «Экспонат» в 2016 году принесла «Ленинграду» музыкальную награду «Золотой граммофон».

За годы существования «Ленинграда» его состав менялся множество раз, в общей сложности в работе коллектива участвовали более сорока музыкантов.

Одним из наиболее ярких участников группы стала Алиса Вокс, исполнившая такие хиты, как «37-й», «Сумка», «Короче», «Платье», «Плачу» и «Экспонат». В 2016 году она объявила, что начинает сольную карьеру и уходит из «Ленинграда». Этот шаг вызвал крайне негативную реакцию со стороны Сергея Шнурова, который обвинил исполнительницу в звёздной болезни.

«Придуманные мной и сделанные коллективом Героини мифа довольно быстро и наивно начинают сами верить в свою Божественную природу. А с Богинями мы не умеем. Мы тут горшки обжигаем», — написал тогда Шнуров в Instagram.

Её поступок, как и реакция на него Шнурова, широко освещались в СМИ и обсуждались пользователями интернета.

В октябре 2018 года «Ленинград» установил рекорд посещаемости своих концертов: шоу группы на стадионе «Санкт-Петербург» собрало 65 тыс. зрителей. Предыдущим рекордом для коллектива стало выступление в 2017 году на стадионе «Открытие арена», когда послушать их музыку пришли 47 тыс. человек.

Прощальный тур или «грамотный пиар»

Новость о том, что грядущий гастрольный тур для «Ленинграда» станет последним, уже вызвал бурную реакцию поклонников творчества коллектива. Многие фанаты не хотят верить, что «Ленинград» отправится в прощальные гастроли этим летом.

«Сильно. Если это реально будет последний тур, будет очень сложно это принять», — прокомментировал один из пользователей Instagram публикацию Шнурова.

Некоторые поклонники отмечают, что будут скучать по творчеству коллектива. Присущей ему самобытности, считают фанаты, будет не хватать российской музыкальной индустрии.

«Очень жаль. Ваши живые выступления очень тормошат закостеневшую русскую действительность. Полагаю, этого будет очень сильно не хватать», — заметил другой Instagram-пользователь.

Пока одни бастуют против прощального тура, другие считают заявление Шнурова оправданным и предсказуемым. Ценители творчества «Ленинграда» отмечают, что в последнее время репертуар коллектива стал менее качественным.

«Жаль, конечно, но это было видно по качеству последних концертов и особенно песен», — подчёркивают в комментариях под постом Шнурова.

Некоторые комментаторы полагают, что Шнуров не сдержит своё обещание.

«Это как с Пугачёвой. Она тоже прощальные концерты уже 20 лет даёт», — заметил один из пользователей.

Часть подписчиков Шнурова убеждена: лидер «Ленинграда» просто решил себя лишний раз «пропиарить».