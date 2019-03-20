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«Ночью стало хуже»: Дробыш о Ваенге 

Рамблер 8 минут назад
Фото: ТАСС
Директор Елены Ваенги Александр Дробыш рассказал о самочувствии певицы. Директор подтвердил, что Ваенга заболела и ей пришлось отменить ближайшие концерты.
По словам Дробыша, утром в среду Елена стала чувствовать себя хуже, проблемы с голосом усугубились.
«Ночью стало хуже. Я так понимаю, что это не сильно влияет на общее самочувствие, а больше на голос», — сказал он в комментарии РИА ФАН.
Дробыш добавил, что угрозы для жизни певицы нет, но ей требуется время для восстановления.
Ранее Елена Ваенга объявила в Instagram об отмене ближайших концертов в Самаре, Саратове, Сызрани и Волгограде. Ваенга написала, что у нее нет голоса, «петь нечем».
Шоу-бизнес , Елена Ваенга , РИА ФАН
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