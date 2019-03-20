«Ночью стало хуже»: Дробыш о Ваенге

Директор Елены Ваенги Александр Дробыш рассказал о самочувствии певицы. Директор подтвердил, что Ваенга заболела и ей пришлось отменить ближайшие концерты.

По словам Дробыша, утром в среду Елена стала чувствовать себя хуже, проблемы с голосом усугубились.

«Ночью стало хуже. Я так понимаю, что это не сильно влияет на общее самочувствие, а больше на голос», — сказал он в комментарии РИА ФАН.

Дробыш добавил, что угрозы для жизни певицы нет, но ей требуется время для восстановления.

Ранее Елена Ваенга объявила в Instagram об отмене ближайших концертов в Самаре, Саратове, Сызрани и Волгограде. Ваенга написала, что у нее нет голоса, «петь нечем».