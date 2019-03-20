«Мне прилечь с Началовой?»: Борисова дважды вызвала неотложку

«Мне прилечь с Началовой?»: Дана Борисова дважды вызвала неотложку

Телеведущая Дана Борисова в своем инстаграме прокомментировала появление слухов о том, что на бывших участниках телешоу «Последний герой» лежит проклятие. Она отказалась «прилечь рядом» с певицей Юлией Началовой, которая будет похоронена на Троекуровском кладбище, и выразила уверенность, что «обманула судьбу», когда излечилась от наркотической зависимости.

Телеведущая Дана Борисова в своем инстаграме прокомментировала публикации в СМИ, посвященные смерти певицы Юлии Началовой, в которых журналисты обратили внимание, что артистка стала девятой участницей телепроекта «Последний герой», которая умерла «раньше времени» и предположили о наличии возможного проклятия.

«Доброго дня и хорошего настроения, мои дорогие. К вопросу о «проклятии „Последнего героя“. На ютьюбе выложили какую-то ерунду, что я буду, мол, следующая. Хотите знать — я считаю, что давно обманула свою судьбу», — написала Борисова.

Таким образом звезда обратила внимание своих подписчиков на то, что смогла справиться с наркотической и алкогольной зависимостью, когда испытала серьезное ухудшение собственного состояния.

«Учитывая образ жизни и ошибки, которые были в недавнем прошлом, должна была уйти раньше их всех. Но я вовремя остановилась и препоручила себя Высшей силе, и я верю, что Он милосерден и не оставит меня», — заявила она.

Игоря Малашенко. Также телеведущая прокомментировала претензии, которые многие комментаторы предъявили ей из-за опубликованного днем ранее видеоролика, где она вместе с Аллой Довлатовой танцует в эфире вечернего шоу на « Русском радио ». Недовольство многих вызвало то, что Борисова участвует в развлекательной передаче на фоне смертей Началовой и сооснователя НТВ

«Я и так настолько переживаю, что дважды вызывала неотложку за эти дни. Что же мне, взять и прилечь вместе с Игорем и Юлей на Троекуровском? Думаю, еще успею», — подытожила Борисова.

Толки о том, что участников популярного телешоу может преследовать проклятие индейцев майя, которые жили на Карибских островах, где проходили съемки «Последнего героя», пошли после того, как на пугающую тенденцию обратила внимание подруга Началовой, чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская

«Мне мама позвонила и все сказала. Она была не так давно на моем дне рождения. Пела, танцевала. Что хочу сказать. Фриске. Началова. «Последний герой», где мы и познакомились. Кошмар какой-то. Ей бы жить, любить, воспитывать детей», — сказала Бутырская в интервью Teleprogramma.pro.

Жители территорий, пролегающих вблизи необитаемых островов, предупреждали создателей «Последнего героя» о том, что съемки состязаний в костюмах местных племен могут разозлить духов.

Несмотря на это, проект был запущен. Менее чем через месяц после выхода первого выпуска на телевидении, один из авторов программы — телеведущий и продюсер Сергей Супонев разбился на своем снегоходе во время езды по заледеневшей Волге. Он получил смертельные травмы при столкновении с деревянными мостками речной пристани.

На следующий год страну потрясла смерть актера Сергея Бодрова , который был ведущим первого сезона «Последнего героя». Во время съемок фильма «Связной» в Кармадонском ущелье произошел сход ледника, в результате которого не смог спастись никто из съемочной команды. Несмотря на то, что группа добровольцев провела почти полтора года на месте трагедии, обнаружить останки актера не удалось.

После этого, на протяжении более десяти лет новостей о проблемах у участников шоу не было. Однако в начале нового десятилетия стало известно о раковой опухоли головного мозга у Жанны Фриске . Несмотря на интенсивный курс лечения в отечественных и американских клиниках, жизнь звезды спасти не удалось.

В последние годы число смертей среди бывших участников проекта резко возросло. В 2017 году рак желудка стал причиной смерти актрисы Веры Глаголевой . В конце того же года близкие сообщили об исчезновении участника первого сезона «Последнего героя» Сергея Сакина. Его тело было найдено только на следующий год. После схода снега его нашли в 50 метрах от места, где мужчину видели в последний раз. На теле не обнаружили признаков насилия, а его вещи были нетронуты.

Еще до того, как полицейские обнаружили труп Сакина, родственники Яны Волковой, победительницы четвертого сезона шоу, в котором участвовали Началова и Фриске, рассказали о ее смерти после продолжительной болезни.