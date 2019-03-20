Ваенга назвала свой диагноз

Певица Елена Ваенга рассказала о своем диагнозе в инстаграме.

Ранее Ваенга сообщила, что была вынуждена отменить запланированные концерты из-за болезни.

"У меня лоренгит. Петь не возможно", — написала певица (орфография сохранена).

42-летняя певица нередко делится с поклонниками новостями о проблемах со здоровьем. В конце 2018 года она публиковала в социальных сетях видео из больничной палаты, на котором было видно, что у артистки перебинтована рука. Ваенга дала понять, что находится в реанимации, и порекомендовала подписчикам жалеть только об уходящем времени.