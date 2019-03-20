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Ваенга назвала свой диагноз 

Газета.Ru 38 минут назад
Фото: «ВКонтакте»
Певица Елена Ваенга рассказала о своем диагнозе в инстаграме.
Ранее Ваенга сообщила, что была вынуждена отменить запланированные концерты из-за болезни.
"У меня лоренгит. Петь не возможно", — написала певица (орфография сохранена).
42-летняя певица нередко делится с поклонниками новостями о проблемах со здоровьем. В конце 2018 года она публиковала в социальных сетях видео из больничной палаты, на котором было видно, что у артистки перебинтована рука. Ваенга дала понять, что находится в реанимации, и порекомендовала подписчикам жалеть только об уходящем времени.
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Шоу-бизнес , Елена Ваенга
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