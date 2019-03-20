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Марлена Хуциева похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Режиссера Марлена Хуциева похоронят на Троекуровском кладбище в Москве в четверг, сообщил РИА Новости источник в столичной мэрии.
Марлен Хуциев скончался во вторник в 7 часов утра в Боткинской больнице.
" (Похоронят) завтра на Троекуровском. Этим занимается Союз кинематографистов, они уже сегодня поехали на кладбище смотреть место. Прощание в 11.00", — сказал собеседник агентства.
Ранее с просьбой похоронить Хуциева на Новодевичьем кладбище выступил Союз кинематографистов.
Марлен Хуциев — общепризнанный классик отечественного кино. Его работы были отмечены наградами многих международных и отечественных кинофестивалей. В 1965 году на Международном кинофестивале в Венеции его фильм "Застава Ильича" был отмечен Специальным призом жюри, а на МКФ европейского кино в Риме — "Золотой пластиной". В 1970 году фильм Хуциева "Был месяц май" получил премию Интервидения, премию за режиссуру МТФ "Злата Прага" в Праге. Фильм "Бесконечность" стал обладателем приза им. Альфреда Бауэра на МКФ в Берлине (1992).
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Шоу-бизнес , Общество , Марлен Хуциев , Альфред Бауэр , Правительство Москвы , РИА Новости , Москва
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