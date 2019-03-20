Марлена Хуциева похоронят на Троекуровском кладбище, сообщил источник

Марлен Хуциев скончался во вторник в 7 часов утра в Боткинской больнице.

" (Похоронят) завтра на Троекуровском. Этим занимается Союз кинематографистов, они уже сегодня поехали на кладбище смотреть место. Прощание в 11.00", — сказал собеседник агентства.

Ранее с просьбой похоронить Хуциева на Новодевичьем кладбище выступил Союз кинематографистов.