Шнуров объявил об уходе со сцены

Музыкант Сергей Шнуров объявил о распаде своей группы «Ленинград» по окончании стадионного тура в октябре 2019 года.

Час назад Шнуров опубликовал в своем инстаграме стихотворение, в котором признался в уходе своего «ража в тираж» и усталости от пребывания в «витрине зоопарка», прыжков, танцев, ругани матом «за всех», а также от отсутствия выходных.

«Может, к черту эту тему?

Встроиться пора в систему

И наладить свою жизнь?» — задался он вопросом.

Ответил на него Шнуров в рамках того же стихотворения. Музыкант объявил о намерении «Ленинграда» в 2019 году проехаться по России со стадионным туром, а также о том, что этот тур станет последним для группы.

«Вот и сказочке конец», — подытожил он, впрочем, не исключив, что, «может быть, когда-нибудь» группа соберется вновь.

Стадионный тур «Ленинграда» пройдет с 4 июня по 12 октября. Группа выступит в девяти городах — Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.