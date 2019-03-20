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Шнуров объявил об уходе со сцены 

Рамблер 1 час назад
Музыкант Сергей Шнуров объявил о распаде своей группы «Ленинград» по окончании стадионного тура в октябре 2019 года.
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Двадцать лет одно и то же. Сочиняю я хуйню. Вы подумали, быть может, Что кого-то я виню? Нет. Сам выбрал этот стиль Баснословного угара. Жёг, как мог шнура фитиль, И в эпоху «Ягуара», И во времена пост-спайса. Странно, но всё жив нахал. Дорн вопил, мол не стесняйся, Не стесняясь я бухал. Всё «иметь» в предельном смысле, Заебался я уже, И пришёл к нехитрой мысли, — Раж уходит в тираже. Быть в витрине зоопарка, Это та ещё запарка; Ряженым орангутангом, Танцевать потешно танго, Под свои стишки и песни, А про выходной забудь. Хочешь лопни, хочешь тресни, Выдай людям что-нибудь. Может к черту эту тему? Ты, как думаешь, скажи. Встроиться пора в систему, И наладить свою жизнь? Задал сам себе вопрос. Может я уже подрос? Почесал свои седины. Смерил жизнь самою ею. Прожил я до середины, Делал то, что я умею. Середина — это тоже, Лишь условность, мир иллюзий. Всех могила растаможит. Силы будут — буду в блюзе, Рейве, роке, польке, джазе, Самый старый из задир. Предводитель Безобразий И почётный Командир! Прыгать и скакать приматом, Доложу, нелёгкий крест. Я за всех ругался матом. Бог не сдаст, свинья не съест. Между сложными вещами, Я скажу, как не юнец, — Этот тур будет прощальным, Вот и сказочке конец. Может быть, когда-нибудь, Но нескоро. На миру, Если в край не «заебуть», Ленинград я соберу. А пока, ну всё, пока. Мавр сделал своё дело, — Знаю я наверняка.

Публикация от  Shnurov Sergey (@shnurovs)

Час назад Шнуров опубликовал в своем инстаграме стихотворение, в котором признался в уходе своего «ража в тираж» и усталости от пребывания в «витрине зоопарка», прыжков, танцев, ругани матом «за всех», а также от отсутствия выходных.
«Может, к черту эту тему?
Встроиться пора в систему
И наладить свою жизнь?» — задался он вопросом.
Ответил на него Шнуров в рамках того же стихотворения. Музыкант объявил о намерении «Ленинграда» в 2019 году проехаться по России со стадионным туром, а также о том, что этот тур станет последним для группы.
«Вот и сказочке конец», — подытожил он, впрочем, не исключив, что, «может быть, когда-нибудь» группа соберется вновь.
Стадионный тур «Ленинграда» пройдет с 4 июня по 12 октября. Группа выступит в девяти городах — Калининграде, Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Шнуров
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