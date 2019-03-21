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«Он в очень плохом состоянии»: Джигарханяна обнаружили в квартире Цымбалюк-Романовской 

Дни.ру + ещё 1 1 час назад
Фото: facebook.com
Армену Джигарханяну 83 года — возраст солидный. А тут еще и события в личной жизни, случившиеся за последние несколько лет, его серьезно подкосили. Сегодня прославленного актера почти не видно на публике.
"Я думаю, Армен Борисович находится в очень плохом состоянии и не может ничего комментировать, — рассказала его бывшая жена-пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская. — Его вырвали из привычной жизни, изолировали, не понимая, что в его возрасте это может иметь катастрофические последствия".
Сегодня поклонники все чаще задаются вопросом: где Джигарханян? Красавица-пианистка не знает о физическом нахождении актера, зато рассказала, что по документам он все еще числится в ее квартире. Поэтому когда встал вопрос о том, чтобы к Виталине переехал ее новый возлюбленный Прохор Шаляпин, прелестница заявила, что есть серьезное препятствие.
"Ни для него, ни для меня недопустимо, чтобы он у меня поселился, — на данный момент у меня прописан в квартире Армен Борисович, а мы с Прохором уважительно относимся к нашим бывшим биографиям", — цитирует пианистку журнал "Телепрограмма".
Совершенно непонятно, почему официально разведенный еще 27 ноября 2017 года Джигарханян не спешит выписывать из квартиры теперь уже бывшей жены, мешая, тем самым, ее новому счастью и обустройству личной жизни. Наверное, освободить жилплощадь помогут только естественные причины…
Ну а Виталина Цымбалюк-Романовская пока про это не думает — у нее на носу концерт в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя.
"Мне балладу Шоппена нужно выучить к 28 апреля", — поделилась она ближайшими планами.
На этом долгожданном выступлении в день Светлой Пасхи Христовой Виталина обещает и спеть дуэтом с миленком — они уже записали несколько песен, а сейчас Цымбалюк-Романовской берет уроки по вокалу. И вопрос о том "где Джигарханян", ее мало волнует теперь — она, к счастью, больше не должна думать о плюнувшем на нее неблагодарном престарелом актере.
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Шоу-бизнес , Прохор Шаляпин , Армен Джигарханян
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