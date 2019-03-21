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Грудь до пупа и складки: фото Лопыревой без ретуши попало в Сеть 

Дни.ру 1 час назад
Едва родив, Виктория Лопырева выкладывала в Сеть фотографии, на которых демонстрировала практически идеальные формы, от чего поклонники приходили в восторг, а злопыхатели места себе не находили от зависти и злости. Казалось, проблемы, сопутствующие всем рожавшим женщинам, по какой-то причине обошли Вику стороной. Но оказалось, что это не так.
Сейчас Виктория Лопырева находится в Америке, куда отправилась незадолго до родов. Сын модели появился на свет в одном из престижных медицинских центров, и уже спустя несколько дней Вику с новорожденным выписали домой. Вскоре счастливая мамочка начала выкладывать фотографии, на которых предстала с такой стройной фигурой, что обескураженные поклонники заподозрили, что она и не рожала.
Однако сама модель убеждена, что ей еще есть куда стремиться и спросила у подписчиков, какие средства для похудения они ей могут порекомендовать. Действительно, судя по фото Виктории Лопыревой без ретуши, красавица не стала исключением из ряда рожавших женщин. Обвисшая грудь, складки, несвежий вид — все эти "радости" материнства не обошли стороной и модель.
В Сети появилось фото, на котором Виктория Лопырева запечатлена идущей по улице со своим возлюбленным, бизнесменом Игорем Булатовым. Темный комбинезон только подчеркнул несовершенства фигуры.
"Вот она наша красивая лань 😂👌 Викуля чикуля!" — в подписи к фото съязвил опубликовавший кадр пользователь.
Мнения комментаторов разделились. Кто-то возмутился увиденному, а кто-то воспринял снимок как нечто обыденное.
"Ну родила она не пришла еще в форму… (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "таких больше половины инстателочек 😂", "Нормальная у нее фигура после родов, все хотят на фото выглядеть хорошо!" — высказались подписчики в Instagram.
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Шоу-бизнес , Видео , Виктория Лопырева
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