Подольская закрылась от «неадекватных» россиян после просьбы о помощи

Певица Наталья Подольская впервые отключила возможность комментирования своего поста в Instagram после того, как подписчики раскритиковали призыв артистки помочь материально семье скончавшейся недавно Юлии Началовой. Звезда заявила, что никогда не привыкнет к злости и неадекватности.

Подольская в своём аккаунте разместила репост видео, на котором Николай Басков призывает коллег по сцене «скинуться» родителям Началовой «кто сколько может». В своём сообщении артистка поддержала инициативу певца и указала реквизиты счёта, на который можно перевести деньги. При этом звезда выразила сожаление, что не сможет попрощаться с Началовой, поскольку в этот момент будет находиться на гастролях.

«Первый раз, когда искренне хочется придти и попрощаться и высказать соболезнования.. но (. Излагаю сумбурно. Простите», — написала Подольская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).

По информации портала teleprogramma.pro, в комментариях под постом разгорелись ожесточённые споры, нужно ли собирать средства для семьи звезды шоу-бизнеса. В результате Подольская закрыла комментарии.

Причины своего поступка звезда объяснила уже в следующей публикации. По её словам, она никогда не привыкнет к злости и неадекватности.

«Я всегда буду за ДОБРОТУ И ЛЮБОВЬ! Всегда и до конца!» — заявила артистка.

Впрочем, в открытых комментариях под этим постом подписчики снова раскритиковали певицу.

«Просите у своих коллег, которые зажрались», — заявила пользователь под ником @koroleva_154.

«Наташенька, мы все нормальные люди, только живем в отличии от звёзд, совсем другой жизнью, и другим достатком», — миролюбиво заметила @barinova691.