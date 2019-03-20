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Подольская закрылась от «неадекватных» россиян после просьбы о помощи 

Рамблер 1 час назад
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
Певица Наталья Подольская впервые отключила возможность комментирования своего поста в Instagram после того, как подписчики раскритиковали призыв артистки помочь материально семье скончавшейся недавно Юлии Началовой. Звезда заявила, что никогда не привыкнет к злости и неадекватности.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Ребята! Пытаюсь сделать репост с текстом, но к сожалению руки не от туда… Я поддерживаю @nikolaibaskov. Ничто не заменит Юлю и не вернёт. Но материальная помощь может поддержать в бытовых вопросах. Номер карты Сбербанк 5469380014449317 Виктор Началов. А вообще просто не могу отойти от этого жуткого известия и жить дальше. Ощущение горя … Обнимаю всех своих домашних сто раз в день и говорю, как сильно люблю. И обнимаю мысленно родителей Юлечки и Верочку. Хочется прижать к сердцу и вместе поплакать. Мне безумно жаль, то не смогу быть на похоронах. Улетаю на гастроли сегодня. Первый раз, когда искренне хочется придти и попрощаться и высказать соболезнования.. но (. Излагаю сумбурно. Простите. Ещё хочу сказать, как горжусь нашей общей Пиар — менеджером Анной Исаевой @isaeva.anya. Какой же преданный человек. Плечо. Люблю тебя.

Публикация от  Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Подольская в своём аккаунте разместила репост видео, на котором Николай Басков призывает коллег по сцене «скинуться» родителям Началовой «кто сколько может». В своём сообщении артистка поддержала инициативу певца и указала реквизиты счёта, на который можно перевести деньги. При этом звезда выразила сожаление, что не сможет попрощаться с Началовой, поскольку в этот момент будет находиться на гастролях.
«Первый раз, когда искренне хочется придти и попрощаться и высказать соболезнования.. но (. Излагаю сумбурно. Простите», — написала Подольская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).
По информации портала teleprogramma.pro, в комментариях под постом разгорелись ожесточённые споры, нужно ли собирать средства для семьи звезды шоу-бизнеса. В результате Подольская закрыла комментарии.
Причины своего поступка звезда объяснила уже в следующей публикации. По её словам, она никогда не привыкнет к злости и неадекватности.
«Я всегда буду за ДОБРОТУ И ЛЮБОВЬ! Всегда и до конца!» — заявила артистка.
Впрочем, в открытых комментариях под этим постом подписчики снова раскритиковали певицу.
«Просите у своих коллег, которые зажрались», — заявила пользователь под ником @koroleva_154.
«Наташенька, мы все нормальные люди, только живем в отличии от звёзд, совсем другой жизнью, и другим достатком», — миролюбиво заметила @barinova691.
«Только просите… а мы, простой народ, должны чувствовать жалость и сострадание, и от этих чувств помогать. Только вот уже надоело», — написала @es_katen.
Комментарии
Шоу-бизнес , Наталья Подольская , Николай Басков
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