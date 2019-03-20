Подольская закрылась от «неадекватных» россиян после просьбы о помощи 

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Ребята! Пытаюсь сделать репост с текстом, но к сожалению руки не от туда… Я поддерживаю @nikolaibaskov. Ничто не заменит Юлю и не вернёт. Но материальная помощь может поддержать в бытовых вопросах. Номер карты Сбербанк 5469380014449317 Виктор Началов. А вообще просто не могу отойти от этого жуткого известия и жить дальше. Ощущение горя … Обнимаю всех своих домашних сто раз в день и говорю, как сильно люблю. И обнимаю мысленно родителей Юлечки и Верочку. Хочется прижать к сердцу и вместе поплакать. Мне безумно жаль, то не смогу быть на похоронах. Улетаю на гастроли сегодня. Первый раз, когда искренне хочется придти и попрощаться и высказать соболезнования.. но (. Излагаю сумбурно. Простите. Ещё хочу сказать, как горжусь нашей общей Пиар — менеджером Анной Исаевой @isaeva.anya. Какой же преданный человек. Плечо. Люблю тебя.
«Первый раз, когда искренне хочется придти и попрощаться и высказать соболезнования.. но (. Излагаю сумбурно. Простите», — написала Подольская (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).
«Я всегда буду за ДОБРОТУ И ЛЮБОВЬ! Всегда и до конца!» — заявила артистка.
«Просите у своих коллег, которые зажрались», — заявила пользователь под ником @koroleva_154.
«Наташенька, мы все нормальные люди, только живем в отличии от звёзд, совсем другой жизнью, и другим достатком», — миролюбиво заметила @barinova691.
«Только просите… а мы, простой народ, должны чувствовать жалость и сострадание, и от этих чувств помогать. Только вот уже надоело», — написала @es_katen.