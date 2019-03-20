Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград» 

ТАСС + ещё 5 18 минут назад
Фото: ТАСС
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур команды в 2019 году станет последним. Об этом музыкант написал в среду на своей странице в Instagram.
"Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, — этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец", — в стихах написал Шнуров. При этом фронтмен "Ленинграда" не исключил, что может "когда-нибудь" вновь собраться с группой в турне, "но не скоро".
Как следует из размещенной им афиши, тур группы стартует 4 июня в Калининграде, затем "Ленинград" выступит в Москве 14 июня. В графике также — Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября.
Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен — Сергей Шнуров.
ТАСС: последние новости
Отец Началовой назвал причину смерти певицы Представитель Началовой опровергла информацию о проблемах с захоронением певицы Умер гитарист Берни Торме
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров
Читайте также
Видео
Путин отреагировал на отставку Назарбаева
Политика
Переполох в Якутии: Начались задержания после изнасилования россиянки
Происшествия
Новый президент Казахстана вступил в должность
В мире
Отец Началовой уточнил причину ее гибели
Шоу-бизнес
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
Дочь Назарбаева получила пост после отставки отца
В мире
Арестован первый президент Крыма
Происшествия
Глава Алтая подал в отставку
Политика Другое
Испытания субмарины «Борей» попали на видео
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение