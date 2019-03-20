Шнуров объявил о последнем турне группы «Ленинград»

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что стадионный тур команды в 2019 году станет последним. Об этом музыкант написал в среду на своей странице в Instagram.

"Между сложными вещами, я скажу, как не юнец, — этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец", — в стихах написал Шнуров. При этом фронтмен "Ленинграда" не исключил, что может "когда-нибудь" вновь собраться с группой в турне, "но не скоро".

Как следует из размещенной им афиши, тур группы стартует 4 июня в Калининграде, затем "Ленинград" выступит в Москве 14 июня. В графике также — Нижний Новгород, Казань, Самара, Екатеринбург, Волгоград, Ростов-на-Дону. Завершит гастроли шоу в Санкт-Петербурге 12 октября.

Группа "Ленинград" была создана в 1997 году в Санкт-Петербурге. Лидер и автор большинства ее песен — Сергей Шнуров.