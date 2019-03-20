«Не хотим параллелей с Началовой»: пиар-директор Берковой прокомментировал ее состояние

Известная российская порноактриса Елена Беркова угодила в больницу. Официальной причиной ее госпитализации на данный момент считается обычное переутомление. Между тем некоторые средства массовой информации стали сравнивать ситуацию с госпитализацией Берковой с тем, что случилось с певицей Юлией Началовой. Якобы у исполнительницы также сначала все было хорошо, однако затем ее самочувствие резко ухудшилось, а в итоге все завершилось летальным исходом.

Пиар-директор Берковой Максим Клименко заявил, что ситуации совершенно разные.

«Не хотим параллелей с Началовой. Я думаю, что вся страна переживала и скорбела, а мы тут раз… И начинаются параллели», — заявил он в беседе с «Пятым каналом».

Отметим, что в последнее время порнозвезда Елена Беркова жила в очень напряженном графике. Она с размахом отметила свое день рождение, которое было 11 марта. Ей исполнилось 34 года.

Юлия Началова скончалась в одной из московских клиник спустя неделю после ого, как угодила в больницу. Врачи делали все возможное, чтобы спасти ей жизнь. Однако сердце исполнительницы не справилось. Всему виной абсцесс, который стал стремительно развиваться у певицы на фоне подагры, мучавшей ее последние годы. Отметим, что отец звезды Виктор Началов ранее заявлял, что в той ситуации медики сделали все, что было в их силах. Он не винит их, что его дочь не удалось спасти.