Кто и зачем набросился на помощницу Началовой

Бывший концертный директор певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта, в эфире программы «Пусть говорят» рассказал о травле, которая развернулась в отношении бывшего пиар-менеджера артистки из-за того, что она не сразу сообщила правду о происходящем. Он подчеркнул, что представительница звезды действовала в соответствии с указаниями и волей Началовой.

Во время обсуждения обстоятельств смерти певицы Юлии Началовой в эфире телепередачи «Пусть говорят» бывший концертный директор артистки Константин Сергеев рассказал, что на ее пиар-менеджера Анну Исаеву обрушились с обвинениями за то, что она, по их мнению, пыталась скрыть информацию о реальном состоянии здоровья звезды.

По его словам, поклонники артистки и другие комментаторы «затравили в сети» помощницу Началовой, предъявляя ей жесткие, но «невнятные» обвинения в том, что она утаивала сведения о текущей ситуации. Исаевой пришлось противостоять напору оскорбительных замечаний, которые приобрели массовый характер.

Сергеев подчеркнул, что пиар-менеджер артистки работала в полном соответствии с пожеланиями и указаниями своей работодательницы, которая не хотела, чтобы данные о ее болезни и слабом состоянии стали достоянием широкой общественности или просочились в прессу.

В частности, он прокомментировал фотографию Началовой в Риме , которая была выложена в ее официальном инстаграме после появления первых публикаций о госпитализации артистки. Он указал на то, что публикация была сделана по инструкции, полученной от певицы и не являлась проявлением Исаевой собственной инициативы по умолчанию какой-либо информации.

«Это воля Юлии была выложить фото, что она находится в Риме», — передает его слова «Московский Комсомолец».

То, что артистка была против преждевременной огласки информации о своих проблемах со здоровьем подтвердили и ее друзья, которые находились в студии программы. Они обратили внимание, что Началова «меньше всего» хотела вызывать жалость у окружающих и старалась сделать все возможное, чтобы широкая публика не занималась обсуждением ее тяжелого состояния.

Присутствовавшие на съемках передачи также согласились с тем, что артистка любила привлекать к себе внимание публики в первую очередь за счет своих творческих достижений. Сама Исаева заявила, что за 14 лет, которые она проработала вместе с Началовой, она никогда не слышала от звезды жалоб.

Ранее бывшая представительница звезды рассказала в программе Андрея Малахова подробности своего последнего разговора с Началовой. По словам Исаевой, во время беседы в больнице, певица была в хорошем расположении духа и дала ей разрешение на участие в обсуждении ее личной жизни.

«Я тебе полностью доверяю, Аня, везде говори то, что считаешь нужным, я даю тебе на это право», — передала она слова звезды.

Также Исаева рассказала телезрителям, что после потери сознания и экстренной госпитализации 8 марта, причиной чего стала рана на ноге, врачи настаивали на необходимости ампутации поврежденного пальца, однако певица ответила отказом.

«Она не дала удалить этот палец, где развилась инфекции, пока еще была в сознании. Очень этого боялась. Трудно судить, что бы было, если бы его удалили», — рассказала Исаева.

Исаева упомянула, что звезда смогла самостоятельно справиться с первой волной инфекции, после чего на какое-то время почувствовала облегчение.

«Мы ничего не скрываем — это был сепсис», — добавила она.

Она также прокомментировала обвинения в утаивании информации и объяснила, что до последнего переживала о том, что дочь Началовой может узнать о смерти своей матери через интернет или от случайных людей, в связи с чем старалась ограничить присутствие СМИ в жизни звезды после госпитализации.

«Я выждала столько, сколько смогла, чтобы Верочка успела сесть в самолет. Сейчас эра современных технологий, у всех детей социальные сети, и она бы узнала о трагедии от одноклассников, а мы этого не хотели», — приводит слова Исаевой телеканал «Звезда».

О том, что Началова была госпитализирована СМИ написали в начале марта, однако изначально ее помощники отрицали подобную информацию. В последнем сообщении, опубликованном в официальном инстаграме певицы говорится о том, что она «проходит общее обследование организма в одной из клиник Москвы».