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Филипп Киркоров усилил охрану после новостей о покушении 

ИД «Собеседник» 19 минут назад
Фото: РИА Новости
Обвиняемый в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале Хидирнеби Казуев заявил, что целью взрыва было убийство звезды. Якобы по заказу Максима Галкина, который пообещал заплатить за устранение Киркорова два миллиона рублей.
В шоубизнесе эту новость обсуждают охотно. На недавней презентации клипа певца ВладиМира об этом только и говорили.
— Это какой-то фарс! — кипятился Отар Кушанашвили. — Я знаю Максима еще до его всесоюзной славы. Он — порядочный человек и на такое не способен.
Сам Киркоров появился на презентации не в настроении. Вероятно, из-за того, что в этот день ему удалили зуб. Но, несмотря на хирургическое вмешательство, пропустить очередной выход в свет он не мог. Журналисты стали расспрашивать Киркорова о покушении, но тот, едва услышав вопрос, тут же изменился в лице.
— Закрыли тему! — закричал Филипп и, демонстративно развернувшись, пошел за свой столик.
Присутствующие отметили: после покушения Киркоров усилил меры безопасности. Если раньше охрана на светских мероприятиях находилась от него на почтительном расстоянии, то на презентации бодигард не отходил от него ни на шаг. Когда Киркоров сел за столик и стал общаться с Зарой и Еленой Север, тот встал рядом с его стулом и следил за тем, чтобы к Филиппу никто из посторонних не подходил.
Присутствующие отметили и еще одну немаловажную деталь. После новости о покушении Киркоров стал слишком нервным. Чтобы снять стресс, начал налегать на еду. В этот вечер он с удовольствием лакомился угощениями, а потом переключился на фрукты.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Отар Кушанашвили , Максим Галкин , Владимир , Махачкала
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