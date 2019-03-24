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Лене Лениной стали угрожать после улыбки в передаче о Началовой 

Газета.Ru + ещё 5 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Писательницу Лену Ленину обругали за улыбку на фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где она улыбается вместе с телеведущим Андреем Малаховым, сообщает "Московский Комсомолец".
Фото было сделано на съемках программы во время прощания с певицей.
Многие пользователи обвинили писательницу в том, что она выглядела слишком жизнерадостно и пришла на съемку "намалеванная".
По словам Лениной, ей даже угрожали расправой за эту фотографию.
Также Ленина призналась, что обиделась на Началову перед ее смертью, и не успела извиниться. Она добавила, что Началова была очень светлым человеком и не хотела бы, чтобы они с Малаховым плакали.
Ранее сообщалось, что отец Началовой назвал виновного в смерти дочери.
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