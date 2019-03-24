Лене Лениной стали угрожать после улыбки в передаче о Началовой

Фото было сделано на съемках программы во время прощания с певицей.

Многие пользователи обвинили писательницу в том, что она выглядела слишком жизнерадостно и пришла на съемку "намалеванная".

По словам Лениной, ей даже угрожали расправой за эту фотографию.

Также Ленина призналась, что обиделась на Началову перед ее смертью, и не успела извиниться. Она добавила, что Началова была очень светлым человеком и не хотела бы, чтобы они с Малаховым плакали.

Ранее сообщалось, что отец Началовой назвал виновного в смерти дочери.