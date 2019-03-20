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Лобода резко подняла цены на свои выступления 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: Instagram
Растущий спрос на выступления Светланы Лободы на корпоративах подтолкнул певицу поднять стоимость выездных концертов, сообщает портал PeopleTalk. По подсчётам издания, несколько песен в исполнении Лободы вживую обойдётся всем желающим в 100 тысяч евро.
Сегодня Светлану Лободу называют одной из самых востребованных артисток на российской сцене. Об этом говорят полные залы на концертах в столице и регионах страны. Впрочем, не секрет, что основная статья доходов певицы не гастроли, а гонорары за выступления на корпоративах.
По словам автора статьи, ещё недавно стоимость заказа артистки на корпоративное мероприятие оценивалась в районе 75 тысяч евро (5,4 миллиона рублей). Однако, в связи с растущим спросом менеджеры певицы приняли решение поднять цену на выступление до 100 тысяч евро (7,3 миллиона рублей).
Таким образом, Лобода заняла место в тройке самых высокооплачиваемых звёзд российской эстрады. Первое место рейтинга у лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, который просит за выступление на корпоративе больше 100 тысяч долларов, второе место заняла Лобода, на третьем — король поп-сцены Филипп Киркоров с расценками в районе 70 тысяч евро. Далее в порядке убывания находятся Николай Басков с гонораром около 50 тысяч евро за выступление, Иван Ургант — 40 тысяч, Сергей Лазарев — 35 тысяч евро и другие.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Сергей Лазарев , Иван Ургант , Николай Басков , Светлана Лобода , Сергей Шнуров
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