Лобода резко подняла цены на свои выступления

Растущий спрос на выступления Светланы Лободы на корпоративах подтолкнул певицу поднять стоимость выездных концертов, сообщает портал PeopleTalk. По подсчётам издания, несколько песен в исполнении Лободы вживую обойдётся всем желающим в 100 тысяч евро.

Сегодня Светлану Лободу называют одной из самых востребованных артисток на российской сцене. Об этом говорят полные залы на концертах в столице и регионах страны. Впрочем, не секрет, что основная статья доходов певицы не гастроли, а гонорары за выступления на корпоративах.

По словам автора статьи, ещё недавно стоимость заказа артистки на корпоративное мероприятие оценивалась в районе 75 тысяч евро (5,4 миллиона рублей). Однако, в связи с растущим спросом менеджеры певицы приняли решение поднять цену на выступление до 100 тысяч евро (7,3 миллиона рублей).