Юдашкин порадовал поклонников цветущим видом

Валентин Юдашкин закрыл гала-показ в рамках стартовашей Недели моды в Москве . Именно дизайнер 25 лет назад стал инициатором её проведения.

Юдашкин показал фрагмент своей коллекции наряду с другими пятью дизайнерами, обладающими наградой "Золотой маникен". В коллекции множество вечерних платьес с узнаваемым почерком Юдашкина: ручная отделка, вышивка, инструктации.

На показы Валентина Юдишкина собирается множество знаменитостей, но то был редкий случай, когда обошлось без Аллы Пугачёвой в первом ряду. В зале дизанера поддерживала его супруга Марина. Ее соседями стали Екатерина Стриженова с супругом, они пришли на показ сестры телеведущей Виктории Андреяновой , и Юлия Меньшова.

Валентин Юдашкин вышел на поклон к зрителям в финале дефиле. Пользователи отметили, что дизайнер, боровшийся с онкологией, выглядит бодрым и здоровым. Ранее его дочь Галина Юдашкина заверила, что проблемы отца со здоровьем позади.

Об онкологическом диагнозе Валентин Юдашкин рассказал сам в 2017 году в эфире ток-шоу. Тогда дизайнер поблагодарил врачей за помощь, а семью за поддержку. Юдашкин до последнего не хотел публично говорить о диагнозе.