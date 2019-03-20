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Юдашкин порадовал поклонников цветущим видом 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Валентин Юдашкин закрыл гала-показ в рамках стартовашей Недели моды в Москве. Именно дизайнер 25 лет назад стал инициатором её проведения.
Юдашкин показал фрагмент своей коллекции наряду с другими пятью дизайнерами, обладающими наградой "Золотой маникен". В коллекции множество вечерних платьес с узнаваемым почерком Юдашкина: ручная отделка, вышивка, инструктации.
На показы Валентина Юдишкина собирается множество знаменитостей, но то был редкий случай, когда обошлось без Аллы Пугачёвой в первом ряду. В зале дизанера поддерживала его супруга Марина. Ее соседями стали Екатерина Стриженова с супругом, они пришли на показ сестры телеведущей Виктории Андреяновой, и Юлия Меньшова.
Валентин Юдашкин вышел на поклон к зрителям в финале дефиле. Пользователи отметили, что дизайнер, боровшийся с онкологией, выглядит бодрым и здоровым. Ранее его дочь Галина Юдашкина заверила, что проблемы отца со здоровьем позади.
Об онкологическом диагнозе Валентин Юдашкин рассказал сам в 2017 году в эфире ток-шоу. Тогда дизайнер поблагодарил врачей за помощь, а семью за поддержку. Юдашкин до последнего не хотел публично говорить о диагнозе.
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Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин , Екатерина Стриженова , Виктория Андреянова , Алла Пугачева , Москва
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