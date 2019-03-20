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Собчак вышла в свет с Богомоловым 

Рамблер + ещё 4 52 минуты назад
Журналистка Ксения Собчак посетила международную музыкальную премию BraVo вместе с режиссером Константином Богомоловым. Как пишет «Комсомольская правда», этот выход в свет стал для них первым после расставания Собчак с актером Максимом Виторганом.
Вручение международной премии в области классической музыки состоялось 19 марта в Большом театре. «КП» отмечает, что спецгостями церемонии стали английская актриса Хелен Миррен и ее американский коллега Джон Траволта, но все внимание гостей и журналистов «перетянула» Собчак.
Собчак и Виторган поженились в феврале 2013-го, в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе Собчак с Богомоловым. Позже СМИ сообщили, что Виторган сломал режиссеру нос, история обросла слухами, и в итоге супруги официально подтвердили информацию о расставании.
По их словам, они «довольно давно» живут отдельно, но пока были вместе, сохраняли верность друг другу. Отношения с Богомоловым Собчак не комментировала. В марте 2019-го портал Super опубликовал кадры, на которых режиссер и журналистка запечатлены вместе в аэропорту Праги.
Комментарии9
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Джон Траволта , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Хелен Миррен , Комсомольская правда
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