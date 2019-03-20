Собчак вышла в свет с Богомоловым

Вручение международной премии в области классической музыки состоялось 19 марта в Большом театре. «КП» отмечает, что спецгостями церемонии стали английская актриса Хелен Миррен и ее американский коллега Джон Траволта , но все внимание гостей и журналистов «перетянула» Собчак.

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013-го, в ноябре 2016-го у них родился сын. В прошлом году появилась информация о романе Собчак с Богомоловым. Позже СМИ сообщили, что Виторган сломал режиссеру нос, история обросла слухами, и в итоге супруги официально подтвердили информацию о расставании.