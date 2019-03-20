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Собчак и Богомолов впервые вместе вышли в свет 

News.ru + ещё 2 45 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов впервые появились вместе на публике. Выход в свет произошёл на музыкальной премии Bravo в области классической музыки.
Как пишет kp.ru, появление Собчак и Богомолова на церемонии не осталось без внимания, они сразу привлекли к себе внимание публики. Сообщается, что спецгостями премии стали Хелен Миррен и Джон Траволта, которые заняли почётные места в партере.
Как ранее писал News.ru, Ксения Собчак вместе с сыном посетили репетицию спектакля Максима Виторгана. Телеведущая решила поддержать экс-супруга в преддверии премьеры.
Предположения о разрыве Собчак и Виторгана появились в конце прошлого года, когда пользователи Instagram заметили, что супруги сняли обручальные кольца. В СМИ периодически появлялись сообщения о том, что у телеведущей роман с Богомоловым.
Слухи о разрыве звёздной пары подогрел и конфликт Виторгана и Богомолова. 21 января возле одного из московских кафе режиссёр и актёр подрались из-за Собчак. По словам очевидца, травмы получил только Богомолов, но от госпитализации отказался. Позже в Сети появилось видео потасовки.
Окончательно о разрыве отношений Ксения Собак и Максим Виторган объявили накануне 8 марта. Бывшие супруги признались, что остаются близкими людьми и не имеют друг к другу материальных претензий.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Джон Траволта , Константин Богомолов , Ксения Собчак , Хелен Миррен , Комсомольская правда
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