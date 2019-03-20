Собчак и Богомолов впервые вместе вышли в свет

Телеведущая Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов впервые появились вместе на публике. Выход в свет произошёл на музыкальной премии Bravo в области классической музыки.

Как пишет kp.ru , появление Собчак и Богомолова на церемонии не осталось без внимания, они сразу привлекли к себе внимание публики. Сообщается, что спецгостями премии стали Хелен Миррен Джон Траволта , которые заняли почётные места в партере.

Как ранее писал News.ru, Ксения Собчак вместе с сыном посетили репетицию спектакля Максима Виторгана . Телеведущая решила поддержать экс-супруга в преддверии премьеры.

Предположения о разрыве Собчак и Виторгана появились в конце прошлого года, когда пользователи Instagram заметили, что супруги сняли обручальные кольца. В СМИ периодически появлялись сообщения о том, что у телеведущей роман с Богомоловым.

Слухи о разрыве звёздной пары подогрел и конфликт Виторгана и Богомолова. 21 января возле одного из московских кафе режиссёр и актёр подрались из-за Собчак. По словам очевидца, травмы получил только Богомолов, но от госпитализации отказался. Позже в Сети появилось видео потасовки.

Окончательно о разрыве отношений Ксения Собак и Максим Виторган объявили накануне 8 марта. Бывшие супруги признались, что остаются близкими людьми и не имеют друг к другу материальных претензий.