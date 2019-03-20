Экстренно госпитализирована Елена Беркова

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.

По предварительным данным, ее нашли дома в полуобморочном состоянии.

"Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг", — рассказала Ирина Соловьева, пациентка той же клиники, в которую доставили Беркову.

Как отмечается, причиной этому могли стать строгие диеты, к которым обращалась актриса, чтобы улучшить фигуру.