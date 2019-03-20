Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Экстренно госпитализирована Елена Беркова 

Газета.Ru + ещё 6 37 минут назад
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована в одну из московских клиник, сообщает "СтарХит" со ссылкой на источники.
По предварительным данным, ее нашли дома в полуобморочном состоянии.
"Мы не сразу узнали знаменитость, она была очень бледная. Как говорили врачи, в больницу обратился ее друг", — рассказала Ирина Соловьева, пациентка той же клиники, в которую доставили Беркову.
Как отмечается, причиной этому могли стать строгие диеты, к которым обращалась актриса, чтобы улучшить фигуру.
Ранее сообщалось, что экстренно был госпитализирован Валентин Гафт.
Газета.Ru: последние новости
У Началовой был рак, заявил ее подопечный с шоу «Один в один» Началова перед смертью пристрастилась к китайским таблеткам Странную реакцию Дубцовой на смерть Началовой объяснила психолог
Шоу-бизнес , Видео , Валентин Гафт , Ирина Соловьева , Елена Беркова , StarHit
Читайте также
Видео
Киев отомстил поехавшей в Крым украинской журналистке
Украина
Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью
Шоу-бизнес
У Началовой был рак
Шоу-бизнес
Рассекречены детали разговора Путина и Назарбаева
Политика
МИД угомонил возмутившийся после ноты протеста Киев
Политика
Занавес. Назарбаев уходит
В мире СНГ
Зеленскому предрекли третий Майдан
Украина В мире
Путин заговорил на украинском
Политика
Путин позвонил Назарбаеву
Политика
В Германии потребовали «срочно» снять санкции с РФ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение