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Поиск Леонтьевым суррогатной матери оказался «брехнёй» 

News.ru 1 час назад
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Российский и советский эстрадный певец Валерий Леонтьев не занимается поисками суррогатной матери для того, чтобы стать отцом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь 70-летнего музыканта Татьяна Федоткина.
«Это неправда, брехня какая-то, как сказал Валерий Яковлевич», — приводит слова представителя певца РИА Новости.
Газета «Комсомольская правда» со ссылкой на бывшего администратора Леонтьева Александра Богдановича сообщила, что эстрадный певец якобы всерьёз намерен стать отцом и вместе с супругой Людмилой занимается поисками суррогатной матери для будущего малыша.
Очередной иск о защите авторских прав против короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова подал французский певец Дидье Маруани, писал ранее News.ru.
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