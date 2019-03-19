Поиск Леонтьевым суррогатной матери оказался «брехнёй» 

Российский и советский эстрадный певец Валерий Леонтьев не занимается поисками суррогатной матери для того, чтобы стать отцом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь 70-летнего музыканта Татьяна Федоткина.
«Это неправда, брехня какая-то, как сказал Валерий Яковлевич», — приводит слова представителя певца РИА Новости.
Газета «Комсомольская правда» со ссылкой на бывшего администратора Леонтьева Александра Богдановича сообщила, что эстрадный певец якобы всерьёз намерен стать отцом и вместе с супругой Людмилой занимается поисками суррогатной матери для будущего малыша.
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