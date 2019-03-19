«Дважды вызывала неотложку»: Борисова отреагировала на прогнозы о своей смерти

Дана Борисова напугана проклятием "Последнего героя". Телеведущая так переволновалась после сообщений о смерти Юли Началовой, что ей дважды пришлось вызывать скорую помощь. Тем не менее, Борисова считает, что она уже обманула судьбу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 19 Мар 2019 в 4:59 PDT Своими переживаниями Дана Борисова поделилась со своими подписчиками в Instagram. Телеведущая прокомментировала слухи о мистике шоу "Последний герой".

После смерти еще одной участницы проекта — Юлии Началовой — конспирологи начали выяснять, кто может стать следующей "жертвой проклятия". После долгих расчетов блогеры указали на Дану Борисову.

О существовании проклятия "Последнего героя" снова заговорили после смерти Децла и особенно активно — после трагедии Юлии Началовой. За время существования шоу ушли из жизни девять звезд, принимавших в нем участие. Проект выходил на телевидении с 2001 года, и в том же году погиб автор его названия Сергей Супонев — разбился во время катания по льду Волги. Первый сезон шоу вел звезда фильма "Брат" Сергей Бодров — он погиб во время съемок в горах Кавказа в 2002 году.

Однако сама Дана Борисова считает, что смогла обмануть свою судьбу. Ведь, если учитывать прошлый образ жизни и сделанные ею ошибки, то она должна была умереть раньше других звезд — участников проекта. Телеведущая призналась: она рада, что у нее хватило сил остановиться и надеется, что Бог будет к ней милосерден и не оставит ее в беде.

"Я итак настолько переживаю, что дважды вызывала неотложку за эти дни. Что же мне, взять и прилечь, вместе с Игорем и Юлей на Троекуровском? Думаю, еще успею", — ответила Борисова на "добрые пожелания" злопыхателей (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Фанаты Даны Борисовой выразили поддержку своему кумиру.