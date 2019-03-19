СМИ: 70-летний Леонтьев ищет суррогатную мать

Недавно отпраздновавший 70-летие Валерий Леонтьев готов к пополнению в семье, передает сайт kp.ru со ссылкой на экс-администратора певца Александра Богдановича.

По словам Богдановича, Леонтьев занят поиском суррогатной матери для будущего ребенка.

"Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты", — признался бывший помощницу звезды.

Валерий Леонтьев уже 47 лет женат на Людмиле Исакович. Она старается держаться в тени и последние 25 лет обитает в Майами, где у Леонтьева есть жилье.