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СМИ: 70-летний Леонтьев ищет суррогатную мать 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Недавно отпраздновавший 70-летие Валерий Леонтьев готов к пополнению в семье, передает сайт kp.ru со ссылкой на экс-администратора певца Александра Богдановича.
По словам Богдановича, Леонтьев занят поиском суррогатной матери для будущего ребенка.
"Леонтьев не оставляет планов стать отцом. Жена Валерия Яковлевича Люся считает, что у суррогатной матери должна быть приличная родословная, хорошие гены. Поэтому они с Леонтьевым пока смотрят анкеты", — признался бывший помощницу звезды.
Валерий Леонтьев уже 47 лет женат на Людмиле Исакович. Она старается держаться в тени и последние 25 лет обитает в Майами, где у Леонтьева есть жилье.
Ранее в желании воспользоваться услугами суррогатной матери заподозрили Сергея Шнурова.
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