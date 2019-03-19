Сборы денежных средств на похороны Началовой вызвали критику россиян в соцсетях

Россияне возмутились сбором средств на похороны Юлии Началовой, пишет FedPress.ru.

О сборе средств для семьи Юлии Началовой объявил в своем Instagram певец Николай Басков. Он указал реквизиты карты отца певицы и призвал остерегаться мошенников.

Подписчики Баскова неоднозначно отнеслись к его призыву. Некоторые из них возмутились, что коллеги Началовой, зарабатывающие большие деньги, обращаются за помощью к простому народу.

«Не думаю, что семья так уж там нуждается, что необходимо людей призывать. Чьи дети, кстати, не путешествуют по Лондону», «А что, не хватает?», «Вот сами и помогите, Николай!», «С миллионами живут и обращаются за деньгами к простому народу», «Нет слов…У нищего народа просить денег для богатых», — пишут пользователи под публикацией.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет от заражения крови и почечной недостаточности. 11 марта она попала в больницу с жалобами на незаживающую рану на ноге.

Врачи диагностировали гангрену, стремительно развивающуюся на фоне ослабленного другими заболеваниями иммунитета. Певицу ввели в медикаментозную кому, однако организм не смог справиться с инфекцией, у Началовой начали отказывать внутренние органы.