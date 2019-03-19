Украинцы раскритиковали Пригожина из-за слов о Крыме

Продюсер подчеркнул, что они долгое время ездили в Крым с Валерией, знали, что там большая русскоязычная аудитория и российский флот, и продолжают бывать там с гастролями.

«Мы понимаем, чем может закончиться неадекватное управление пришедших революционеров, например, на той же Украине. <…> Мы понимаем, что бы могло произойти, мы бы сегодня [в Крыму — прим.ред] получили бы просто второй Донбасс, если не первый, вот в чем проблема», — заявил он.

Пригожин подчеркнул, что они поддержали референдум из-за «внутренней потребности» и «испуга за соотечественников».

Интернет-пользователей возмутило, что Пригожин так же сильно не поддерживал Донбасс.

«Спасибо за Донбасс, за людей которых нет, за то что показали нам что такое война. что допустили», — написал один из пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Т.е. Донбасс допустили вы? Вы могли остановить, но не захотели?» — поинтересовался у продюсера Иван Бровкин.

Пользователь под ником Бадма Бурятский отметил, что Пригожин слишком много говорит.

В ходе творческой встречи Пригожин поздравил россиян с пятилетием присоединения Крыма к России. Он подчеркнул, что референдум 2014 года был выбором людей, и «в этой части все сделано правильно».