Украинцы раскритиковали Пригожина из-за слов о Крыме 

Продюсер Иосиф Пригожин на творческой встрече в МИА «Россия сегодня» рассказал, почему он и его жена, певица Валерия поддержали крымский референдум в 2014 году. Интернет-пользователи раскритиковали продюсера за сравнение Крыма и Донбасса.
Продюсер подчеркнул, что они долгое время ездили в Крым с Валерией, знали, что там большая русскоязычная аудитория и российский флот, и продолжают бывать там с гастролями.
«Мы понимаем, чем может закончиться неадекватное управление пришедших революционеров, например, на той же Украине. <…> Мы понимаем, что бы могло произойти, мы бы сегодня [в Крыму — прим.ред] получили бы просто второй Донбасс, если не первый, вот в чем проблема», — заявил он.
Пригожин подчеркнул, что они поддержали референдум из-за «внутренней потребности» и «испуга за соотечественников».
Интернет-пользователей возмутило, что Пригожин так же сильно не поддерживал Донбасс.
«Спасибо за Донбасс, за людей которых нет, за то что показали нам что такое война. что допустили», — написал один из пользователей (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Т.е. Донбасс допустили вы? Вы могли остановить, но не захотели?» — поинтересовался у продюсера Иван Бровкин.
Пользователь под ником Бадма Бурятский отметил, что Пригожин слишком много говорит.
В ходе творческой встречи Пригожин поздравил россиян с пятилетием присоединения Крыма к России. Он подчеркнул, что референдум 2014 года был выбором людей, и «в этой части все сделано правильно».