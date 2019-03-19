Отец Началовой уточнил причину ее смерти

По его словам, незадолго до госпитализации Началова «очень сильно» натерла большой палец на правой ноге, но не стала обращаться в больницу сразу, пытаясь вылечиться самостоятельно.

«Да ерунда, пройдет», — говорила она родителям.

Вскоре Началова все же была вынуждена обратиться за профессиональной помощью — нога стала опухать и краснеть на фоне подъема уровня сахара в крови. По словам ее отца, за несколько месяцев до смерти у певицы развился сахарный диабет.

Медики снизили уровень сахара и прооперировали ногу — не ампутировали, как писали СМИ, а просто «почистили».

После операции Началова была бодра и весела, но чуть позже у нее начались «сильнейший» абсцесс и заражение крови, которых ее сердце «не выдержало».

Виктор Началов опроверг информацию о том, что его дочь была больна красной волчанкой, а также не исключил, что подагра могла развиться у нее вследствие анорексии, которую она перенесла в начале 2000-х годов.