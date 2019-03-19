Началова увлеклась китайскими таблетками перед смертью

СМИ рассказали об увлечении Началовой таблетками китайского производства

Издание побеседовало с несколькими людьми, встречавшими Юлию в разные периоды жизни. Многие из них заявили, что Началова была одержима своей фигурой.

«После кормления ребенка у нее испортилась грудь. Она комплексовала. Юля всегда критично относилась к своей внешности. Фигура у нее была нестандартная: худые ноги и тяжелый верх. Она постоянно боролась с лишним весом. Еще ее организм был подвержен отекам. Мы привозили из Таиланда специальные утягивающие пояса, чтобы во время концерта не вылезал живот и бока. Проблемы с лишним весом у нее были как раз из-за плохого здоровья», — рассказал дизайнер костюмов для шоу Юлии Началовой «Непридуманные истории. Бенефис» Дэн Прохладный.

Он рассказал, что в 2012 году Началова сделала пластику груди в Лос-Анджелесе, но организм отторг импланты, началось заражение крови, после которого Юлия долго восстанавливала здоровье.

Александр Титков , еще один дизайнер, работавший с Началовой, рассказал, что певица страдала подагрой и вынуждена была скрывать шишки на руках, поэтому фотографировалась исключительно в перчатках. Ей было тяжело стоять на каблуках, но ради работы он терпела боль. О болях, которые испытывала Началова из-за обуви на каблуках, рассказала также психолог Аннета Орлова, работавшая с Юлией на съемках для телеканала ТВЦ в 2014 году.

Косметолог из Омска рассказала, что во время совместной жизни с хоккеистом Александром Фроловым Началова увлеклась таблетками для похудения.

« (Юлия) Делилась, что на самом деле подкосило ее здоровье — это оказалось ее желание быть стройной, изящной на камере. Тогда она подсела на китайские таблетки для похудения. Результат ее радовал, и она продолжила их употреблять. И вот тогда она подорвала свое здоровье», — заявила косметолог.

Сотрудница аюрведического центра подтвердила, что Началова скупала таблетки для похудения пачками.

«На моей памяти, это была первая клиентка, которая скупала все подряд, по методу «подружка насоветовала». Похоже, она сильно увлекалась китайскими таблетками. Горстями их скупала, не разбираясь в назначении», — сказала она.

Певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет от заражения крови и почечной недостаточности. 11 марта она попала в больницу с жалобами на незаживающую рану на ноге. Врачи диагностировали гангрену, стремительно развивающуюся на фоне ослабленного другими заболеваниями иммунитета. Певицу ввели в медикаментозную кому, однако организм не смог справиться с инфекцией, у Началовой начали отказывать внутренние органы.