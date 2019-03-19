Началова перед смертью пристрастилась к китайским таблеткам

Перед смертью певица Юлия Началова подсела на китайские таблетки. Об этом сайту kp.ru рассказали знакомые артистки.

Сообщается, что певица часто посещала индийский центр в Москве и скупала множество китайских таблеток, иногда даже отказываясь брать инструкции по применению.

"Результат ее радовал, и она продолжила их употреблять. И вот тогда она подорвала свое здоровье", — рассказал бывший косметолог певицы.

Дизайнер костюмов для шоу Началовой в свою очередь отметил, что она комплексовала по поводу фигуры:

"Мы привозили утягивающие пояса из Таиланда, чтобы во время концерта живот и бока не вылезали. Проблемы с лишним весом у нее были как раз из-за плохого здоровья".

Ранее бывший муж Началовой поделился эмоциями после смерти певицы.