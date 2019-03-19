Отец Началовой предостерег россиян

Отец Началовой «обратился» к россиянам

«Нельзя заниматься самолечением», предостерег россиян отец скончавшейся на 39-м году жизни певицы Юлии Началовой в интервью Комсомольской правде ».

Виктор Началов рассказал, что Юлия сильно натерла большой палец на правой ноге, но решила лечиться самостоятельно. К специалистам певица обратилась, лишь когда ее нога начала краснеть и опухать.

Причем это происходило на фоне значительного подъема уровня сахара в крови. Врачи снизили его и сделали операцию на ноге.

«После операции она бодрая была, веселая. Смотрю — она всем уже эсэмэски шлет, улыбается», — рассказал Началов.

Однако вскоре у певицы начались «сильнейший» абсцесс и заражение крови. Тогда Началову перевезли в клинику с лучшей аппаратурой, однако ее сердце «не справилось».