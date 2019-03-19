Леонтьев празднует юбилей на деньги олигарха

Бывший администратор Валерия Леонтьева Александр Богданович заявил, что олигарх из Санкт-Петербурга подарит певцу и гостям его юбилея праздничный ужин. Об этом пишет Комсомольская правда ».

19 марта Леонтьев отмечает 70-летний юбилей. По данным «КП», по традиции он отпразднует день рождения на сцене в Петербурге.

Филипп Киркоров. По словам Богдановича, после концерта Леонтьева ждет банкет в ресторане «местного олигарха». Бывший администратор отметил, что юбилей Леонтьева обещали посетить Алла Пугачева

Также на праздник приедет супруга Леонтьева, Людмила Исакович, которая последние 20 лет живет в Майами.