Леонтьев празднует юбилей на деньги олигарха 

Бывший администратор Валерия Леонтьева Александр Богданович заявил, что олигарх из Санкт-Петербурга подарит певцу и гостям его юбилея праздничный ужин. Об этом пишет «Комсомольская правда».
19 марта Леонтьев отмечает 70-летний юбилей. По данным «КП», по традиции он отпразднует день рождения на сцене в Петербурге.
По словам Богдановича, после концерта Леонтьева ждет банкет в ресторане «местного олигарха». Бывший администратор отметил, что юбилей Леонтьева обещали посетить Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
Также на праздник приедет супруга Леонтьева, Людмила Исакович, которая последние 20 лет живет в Майами.
Леонтьев рассказывал «Московскому комсомольцу», что обычно «не видит марта», месяца своего рождения, из-за однотипных телешоу, куда ему приходится ходить, и «муторных и вялотекущих, как шизофрения» разговоров с журналистами. Единственным светлым пятном в этом месяце он называл подготовку к концерту в день рождения.