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Леонтьев празднует юбилей на деньги олигарха 

Рамблер 18 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший администратор Валерия Леонтьева Александр Богданович заявил, что олигарх из Санкт-Петербурга подарит певцу и гостям его юбилея праздничный ужин. Об этом пишет «Комсомольская правда».
19 марта Леонтьев отмечает 70-летний юбилей. По данным «КП», по традиции он отпразднует день рождения на сцене в Петербурге.
По словам Богдановича, после концерта Леонтьева ждет банкет в ресторане «местного олигарха». Бывший администратор отметил, что юбилей Леонтьева обещали посетить Алла Пугачева и Филипп Киркоров.
Также на праздник приедет супруга Леонтьева, Людмила Исакович, которая последние 20 лет живет в Майами.
Леонтьев рассказывал «Московскому комсомольцу», что обычно «не видит марта», месяца своего рождения, из-за однотипных телешоу, куда ему приходится ходить, и «муторных и вялотекущих, как шизофрения» разговоров с журналистами. Единственным светлым пятном в этом месяце он называл подготовку к концерту в день рождения.
Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Валерий Леонтьев , Алла Пугачева , Московский комсомолец , Комсомольская правда , Санкт-Петербург
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