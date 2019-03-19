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Андрей Губин покинул Россию, сообщили СМИ 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Продюсер Тарас Ващишин, который работал с российским эстрадным певцом Андреем Губиным, заявил, что поп-исполнитель уехал в Таиланд. С продюсером пообщалось издание Star Hit.
Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они "ничего так и не закончили", а певец перебрался в Таиланд "несколько месяцев назад".
Некий "турист Игорь" также рассказал изданию, что Губин в Таиланде "почти все время певец проводил в компании своей девушки". При этом "турист Игорь" уточнил, что девушка и Губин жили в разных гостиницах.
Ранее Губин, рассказавший о проблемах со здоровьем, заявил, что врачи махнули на него рукой.
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