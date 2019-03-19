Губин покинул Россию

Продюсер Тарас Ващишин, который работал с российским эстрадным певцом Андреем Губиным, заявил, что поп-исполнитель уехал в Таиланд. С продюсером пообщалось издание Star Hit.
Ващишин рассказал, что он работал в студии с Губиным над новыми песнями, однако они "ничего так и не закончили", а певец перебрался в Таиланд "несколько месяцев назад".
Некий "турист Игорь" также рассказал изданию, что Губин в Таиланде "почти все время певец проводил в компании своей девушки". При этом "турист Игорь" уточнил, что девушка и Губин жили в разных гостиницах.
Ранее Губин, рассказавший о проблемах со здоровьем, заявил, что врачи махнули на него рукой.