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Дочь Началовой унаследует судебные тяжбы из-за квартиры 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Судебные процессы, касающиеся квартиры Юлии Началовой, приостановят до вступления в наследство дочери и родителей певицы. Об этом сообщает ФАН.
По данным агентства, речь идет об исках, поданных в суд Нижегородской области и в Никулинский суд Москвы. Юрист Максим Суров рассказал, что после вступления дочери Началовой в наследство, ее интересы в суде будут представлять опекуны — бабушка и дедушка.
«Если дочка вступает в наследство, то и долги на ее хрупкие плечи», — пояснил Суров.
О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. У нее осталась дочь от брака с футболистом Евгением Алдониным.
В 2011-2016 годах Началова встречалась с хоккеистом Александром Фроловым. СМИ писали, что Фролов выкупил у певицы часть167-метровой квартиры в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» за 20 миллионов рублей. Квартира досталась Началовой от Алдонина. Позже певица попыталась признать сделку купли-продажи недействительной, а хоккеист подал ответный иск.
СМИ писали, что в итоге нижегородская компания «Весенние инвестиции» подала в суд и на Началову, и на Фролова. Компания при этом предъявила права на половину квартиры. Telegram-канал Mash сообщал, что перед этим Началова оформила временную регистрацию в Нижнем Новгороде и передала права на квартиру «Весенние инвестиции».
Комментарии
Шоу-бизнес , Александр Фролов , Максим Суров , Евгений Алдонин , Москва , Нижегородская Область
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