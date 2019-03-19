Дочь Началовой унаследует судебные тяжбы из-за квартиры

Судебные процессы, касающиеся квартиры Юлии Началовой, приостановят до вступления в наследство дочери и родителей певицы. Об этом сообщает ФАН.

По данным агентства, речь идет об исках, поданных в суд Нижегородской области и в Никулинский суд Москвы . Юрист Максим Суров рассказал, что после вступления дочери Началовой в наследство, ее интересы в суде будут представлять опекуны — бабушка и дедушка.

«Если дочка вступает в наследство, то и долги на ее хрупкие плечи», — пояснил Суров.

О смерти Юлии Началовой стало известно 16 марта. Певице было 38 лет. У нее осталась дочь от брака с футболистом Евгением Алдониным

В 2011-2016 годах Началова встречалась с хоккеистом Александром Фроловым . СМИ писали, что Фролов выкупил у певицы часть167-метровой квартиры в элитном жилом комплексе «Кутузовская Ривьера» за 20 миллионов рублей. Квартира досталась Началовой от Алдонина. Позже певица попыталась признать сделку купли-продажи недействительной, а хоккеист подал ответный иск.

СМИ писали, что в итоге нижегородская компания «Весенние инвестиции» подала в суд и на Началову, и на Фролова. Компания при этом предъявила права на половину квартиры. Telegram-канал Mash сообщал, что перед этим Началова оформила временную регистрацию в Нижнем Новгороде и передала права на квартиру «Весенние инвестиции».