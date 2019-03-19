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Суд в Москве рассмотрит жалобу рэпера Хаски к Роскомнадзору и МВД 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Таганский суд Москвы во вторник рассмотрит административную жалобу рэпера Дмитрия Кузнецова (Хаски) к Роскомнадзору и МВД о блокировке его клипа на песню "Иуда", сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юлия Сухина.
"Первое заседание по существу назначено на 19 марта", — сказала собеседница агентства.
Клип на песню "Иуда" был заблокирован на YouTube и других ресурсах. В декабре 2018 года Кузнецов написал в Роскомнадзор заявление с целью выяснить, почему заблокировано видео. В ведомстве сослались на решение МВД, после чего рэпер подал в суд.
"В Роскомнадзоре Кузнецову ответили, что на основании решения МВД России от 1 ноября 2018 года указанные страницы (где был размещен ролик с клипом "Иуда" — ред.) были включены в единый реестр запрещенного интернет-контента, меры по ограничению доступа к запрещенной информации приняты администрацией ресурса (YouTube)", — сказала собеседница агентства.
Еще в декабре Советский районный суд Краснодара постановил удалить из "ВКонтакте" и Youtube еще три видео Хаски — "Поэма о Родине", "Пироман 17" и "Пуля-дура". Суд решил, что клипы "могут вызвать у несовершеннолетних интерес к совершению суицида, убийства, употреблению табачной продукции, половому разврату, употреблению в разговорах нецензурной брани".
Минувшей осенью Хаски стал главным героем крупного общественного скандала, когда полиция задержала его в Краснодаре за выступление на припаркованной машине и добилась для него 15 суток ареста. В отношении рэпера составили три административных протокола, в итоге суд назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медицинского освидетельствования, но его выпустили раньше срока. Позднее в ряде регионов концерты Хаски и других популярных у молодежи музыкантов стали отменяться, СМИ писали, что по требованию местных силовиков.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Кузнецов , Роскомнадзор , МВД , РИА Новости , Москва
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