«Трупный червь»: народ заплевал Малахова за копание в белье Началовой

"Исследование" обстоятельств смерти Юлии Началовой, устроенное телеведущим Андреем Малаховым , возмутило россиян. Шоумена назвали стервятником и "трупным червем", без стеснения копающимся в интимных тайнах звезд.

Тело известной российской певицы Юлии Началовой еще не предали земле, а журналисты уже устраивают пляски на костях. Сколько денег нужно Андрею Малахову, чтобы он перестал копаться в чужом белье? — задаются вопросом разгневанные пользователи Сети.

"У этих журналюг ни чего святого. Человека еще не предали земле, а они со своими дебильными сенсациями. Сколько нужно им денег? Засунуть это бабло им во все щели, чтобы хватило до конца дней", — возмущаются комментаторы материалов о трагедии Юлии Началовой.

"Стервятники не дремлют. Все на продажу!", "Очередная пляска на чужих страданиях…", "Танцы на костях продолжаются… Уродство!", "Ну это цинизм, Наше телевиденье скатилось ниже плинтуса", "Ничего святого…", "Трупный червь", — награждают Малахова эпитетами пользователи.

"Может быть, хватит уже мусолить чужое нижнее белье, да еще в ситуации, когда сам человек не в состоянии защитить себя от подобного ковыряния в своей интимной сфере… Интересно, а ее родственники почему не пресекут эту истерию в СМИ?", — пишет один из комментаторов (орфография и пунктуация оригинала — Прим. ред).

Шоумен Андрей Малахов анонсировал очередной выпуск "Прямого эфира" на канале "Россия 1", посвященный тому, как умирала 38-летняя Юлия Началова. О своем решении рассказать подробности последних часов артистки шоумен сообщил в Instagram. Андрей Малахов уточнил: зрители узнают все, что происходило с певицей за день до смерти.