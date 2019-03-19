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Глава Warner Brothers уволился после обвинений в измене 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Фото: Jordan Strauss / АР
Глава кинокомпании Warner Brothers Кевин Цудзихара ушел в отставку после обвинений в измене. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на исполнительного директора WarnerMedia Джона Стэнки.
Цудзихара извинился перед сотрудниками и сообщил, что принял решение уйти «после длительного самоанализа» и обсуждений сложившейся ситуации со Стэнки.
«Тяжелая работа всех сотрудников нашей компании достойна восхищения, и я не позволю, чтобы она осталась незамеченной из-за внимания прессы к моему прошлому», — сказал он.
В марте издание Hollywood Reporter опубликовало переписку Цудзихары ​​и британской актрисы Шарлотты Кирк, которую они вели в 2013 году. Из сообщений следовало, что глава кинокомпании пообещал Кирк участие в съемках в обмен на секс. Его адвокат заявил, что Цудзихара не участвовал в найме этой актрисы, после чего отказался от комментариев.
Кирк снялась в двух фильмах Warner Brothers «В активном поиске» и «8 подруг Оушена», где получила эпизодические роли. Она не имеет претензий к Цудзихаре и настаивает, что он ей ничего не обещал.
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Шоу-бизнес , Шарлотта Кирк , Associated Press
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